"Картина похмура": економіка РФ продовжує розвалюватися, а вплив Китаю зростає, — WSJ

Міжнародні санкції, як мовиться в матеріалі, завдають сильних втрат по доходам РФ, а план Володимира Путіна утримати європейських клієнтів увінчався провалом.

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Економіка Російської Федерації продовжує стрімко розвалюватися через військову агресію в Україні та запроваджені міжнародні санкції з боку Заходу. Про це йдеться у матеріалі порталу "The Wall Street Journal" 28 березня.

Зазначається, що в перші місяці війни РФ проти України сильно зросли ціни на нафту і природний газ, а це завдало чималої шкоди Кремлю, хоч ці дні й минули.

На другий рік протистояння санкції стають тільки сильнішими і, як зазначають експерти, ця тенденція продовжиться в довгостроковій перспективі.

Найбільшими експортними товарами Москви завжди були газ і нафта, але зараз вони втратили свою основну клієнтуру, а рубль порівняно з листопадом минулого року впав більш ніж на 20% по відношенню до долара.

"Незважаючи на стійкість Росії в короткостроковій перспективі, довгострокова картина похмура: Москва буде набагато внутрішньою і надмірно залежатиме від Китаю", — сказала Марія Шагіна, старша наукова співробітниця аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

Крім того, більшість потоків російського газу до Європи припинилися, а саме це президент РФ Володимир Путін сподівався використовувати як ультиматум. Але при цьому, за два місяці поточного року енергетичні доходи зменшилися вдвічі, як мінімум.

"За перші два місяці фіскальний розрив досяг 34 мільярдів доларів, що еквівалентно більш ніж 1,5% від загального обсягу економічного виробництва країни. Це змушує Москву глибше занурюватися у свій суверенний фонд, один із головних антикризових буферів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 березня голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев зазначав, що у Росії закінчуються в запасі долари, економіка падає. З грудня по лютий російські експортери знизили показники валютної виручки вдвічі, як зазначив політик, і найближчими місяцями ситуація не покращає.