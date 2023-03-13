"Виник дефіцит": у Росії закінчуються в запасі долари, економіка падає, — Гетманцев

З грудня по лютий російські експортери знизили показники валютної виручки вдвічі, як зазначив політик, і найближчими місяцями ситуація не покращиться.

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У Росії почали закінчуватися доларові заощадження і було зафіксовано перші дефіцитні показники. Про це у своєму Telegram-каналі заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, РФ вже почала відчувати дефіцит доларів і це показують дані місцевого Центробанку. У лютому експортери продали на біржі 7,8 млрд. доларів валютної виручки. При цьому в січні цей показник був на рівні 10 мільярдів, а в грудні минулого року — 15 мільярдів доларів.

Надходження валюти до країни значно знизилося з початком повномасштабної війни. До 24 лютого 2022 року частка розрахунків була 87% від обсягів експорту, а в лютому 2023 року показник знизився до 48%.

Наразі очікується, що частка розрахунків у доларах та євро продовжить падати, оскільки всі валюти надходять за довоєнними контрактами, які вже наближаються до закінчення. Також майже половина угод наразі проводяться в китайських юанях і російських рублях, як зазначив Данило Гетманцев.

"За оцінкою ЦБ Росії, у січні-лютому профіцит торговельного балансу скоротився більш ніж утричі — до 15,3 млрд доларів проти 43,5 млрд доларів за перші 2 місяці 2022 року. В результаті, наприкінці лютого на валютному ринку виник тимчасовий доларовий дефіцит ліквідності", — пояснив далі Гетманцев.

Нагадаємо, 17 лютого портал Bloomberg писав, що економіка РФ у найближчі три роки втратить 190 мільярдів через війну. Аналітики видання зазначили, що падіння російської економіки ще сильніше, ніж за часів пандемії Covid-19, а в майбутньому воно лише погіршиться.