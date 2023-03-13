"Возник дефицит": у России заканчиваются в запасе доллары, экономика падает, — Гетманцев

С декабря по февраль российские экспортеры снизили показатели валютной выручки в два раза, как отметил политик, и в ближайшие месяцы ситуация не улучшится.

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У Российской Федерации начали заканчиваться долларовые сбережения и были зафиксированы первые дефицитные показатели. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам РФ уже начала испытывать дефицит долларов и это показывают данные местного Центробанка. В феврале экспортеры продали на бирже 7,8 млрд долларов валютной выручки. При этом, в январе этот показатель был на уровне 10 миллиардов, а в декабре прошлого года — 15 миллиардов долларов.

Поступления валюты в страну значительно снизились с началом полномасштабной войны. До 24 февраля 2022 доля расчетов была 87% от объемов экспорта, а в феврале 2023 года показатель снизился до 48%.

Сейчас ожидается, что доля расчетов в долларах и евро продолжит падать, так как все валюты поступают по довоенным контрактам, которые уже близятся к окончанию. Также, практически половина сделок на сегодняшний день проводятся в китайских юанях и российских рублях, как отметил Даниил Гетманцев.

"По оценке ЦБ России, в январе-феврале профицит торгового баланса сократился более чем втрое – до 15,3 млрд долларов против 43,5 млрд долларов за первые 2 месяца 2022 года. В результате, в конце февраля на валютном рынке возник временный дефицит долларовой ликвидности", – объяснил далее Гетманцев.

Напомним, 17 февраля портал Bloomberg писал, что экономика РФ в ближайшие три года потеряет 190 миллиардов из-за войны. Аналитики издания отметили, что падение российской экономики еще сильнее, чем во времена пандемии Covid-19, а в будущем оно только усугубится.