В Пентагоне рассказали, передают ли Украине разведданные для ударов по территории РФ

По словам пресс-секретаря Минобороны США Пета Райдера, американские военные не дают ВСУ информацию о российских объектах для нанесения ударов, так как Вашингтон не стремится к войне с Россией.

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Пентагон не предоставляет украинской стороне разведданные для нанесения ударов по объектам на территории России. Об этом в четверг, 2 марта, сообщила репортер американского телеканала CNN Наташа Бертранд в своем Twitter со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны США Пета Райдера.

Так, по словам Райдера, предоставление таких данных Вооруженным силам Украины могло бы привести к войне между США и Россией.

"Я могу однозначно сказать, что идея о том, что мы предоставляем украинцам разведданные или информацию для нанесения ударов по объектам на территории России, является нонсенсом. Мы не находимся в состоянии войны с Россией, и мы не стремимся к войне с Россией", — заявил Райдер.

Взрывы в России

Напомним, вечером 2 марта росСМИ сообщали о громком взрыве в Московской области в районе Коломны. В сети также опубликовали видео с места происшествия.

МЧС Российской Федераций проверило предполагаемое место взрыва в городе Коломна и не выявило следов возгорания. Российские спасатели также уточнили, что разрушений газовой и энергетической инфраструктуры в результате инцидента не зафиксировано.

Также 2 марта губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины якобы обстреляли поселок Теткино. В результате обстрела погиб местный житель, еще одного госпитализировали.

В тот же день, 2 марта, росСМИ сообщали, что в поселке Березовский Тульской области в районе улицы Молодежная произошел мощный взрыв, который слышали все местные жители. Позже в лесу нашли воронку глубиной до полуметра.

Также 2 марта российские медиа сообщали, что два беспилотника в ночь на 1 марта попытались атаковать воинскую часть россиян во временно оккупированном Крыму.

Вечером 1 марта крымские телеграм-каналы писали о взрыве в Ялте, у некоторых жителей города затряслась мебель и зазвенели стекла в окнах. Громко было и в Гурзуфе.

В тот же день, 1 марта журналисты, показали последствия взрывов на военном аэродроме в российском Ейске.