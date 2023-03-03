Взрыв был в воздухе: в России отреагировали на инцидент в подмосковной Коломне

Российские журналисты выдвинули несколько версий причин взрыва в Московской области, среди которых атака беспилотника и пролет самолетов МИГ на сверхзвуковой скорости.

Related video

Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федераций проверило предполагаемое место взрыва в городе Коломна Московской области и не выявило следов возгорания. Об этом пишет российское издание "РБК" со ссылкой на данные пресс-службы главного управления МЧС по Московской области.

"Силы МЧС проверили возможный объект, следов возгорания обнаружено не было", — говорится в публикации.

Также уточняется, что разрушений газовой и энергетической инфраструктуры в результате инцидента не зафиксировано.

В российском издании "ТАСС" утверждают, что взрыв в Коломне произошел в воздухе. По словам журналистов, речь может идти о беспилотном летательном аппарате. При этом обломки дрона не были обнаружены.

В то же время в российское СМИ "Mash" пишет, что источником звука, который местные жители приняли за взрыв, стал пролет самолетов МИГ. По словам журналистов, самолеты перешли на сверхзвуковую скорость как раз в районе Коломны.

Напомним, что вечером 2 марта российское СМИ Baza сообщило о громком взрыве в Московской области в районе Коломны. В сети также появились соответствующие видео.

[ + – ] Жители Коломны услышали громкий взрыв

Город Коломна расположен в 114 километрах от Москвы, а на его территории расположена база Конструкторского бюро машиностроения, на которой были разработаны оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

В четверг, 2 марта, российские СМИ также заявили, что на территорию Брянской области якобы проникла "украинская ДРГ", которая взяла в заложники местных жителей и подорвала электроподстанцию и газовую станцию в Сушанах.

В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ не имеют никакого отношения к событиям в Брянской области и назвали обвинения российской стороны провокацией. Кроме того, в сети появилось обращение представителей "Русского Добровольческого Корпуса", которые опровергли сообщения росСМИ об "украинских ДРГ".