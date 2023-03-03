Вибух був у повітрі: у Росії відреагували на інцидент у підмосковній Коломні

Російські журналісти висунули кілька версій причин вибуху в Московській області, серед яких атака безпілотника та проліт літаків МІГ на надзвуковій швидкості.

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Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації перевірило передбачуване місце вибуху у місті Коломна Московської області та не виявило слідів займання. Про це пише російське видання "РБК" з посиланням на дані пресслужби головного управління МНС у Московській області.

"Сили МНС перевірили можливий об'єкт, слідів загоряння виявлено не було", — йдеться у публікації.

Також уточнюється, що руйнувань газової та енергетичної інфраструктури внаслідок інциденту не зафіксовано.

У російському виданні "ТАСС" стверджують, що вибух у Коломні стався у повітрі. За словами журналістів, може йтися про безпілотний літальний апарат. При цьому уламки дрону не було виявлено.

Водночас у російський ЗМІ "Mash" пише, що джерелом звуку, яке місцеві жителі прийняли за вибух, став проліт літаків МІГ. За словами журналістів, літаки перейшли на надзвукову швидкість якраз у районі Коломни.

Нагадаємо, що ввечері 2 березня російське ЗМІ Baza повідомило про гучний вибух у Московській області в районі Коломни. У мережі також з'явились відповідні відео.

[ + – ] Мешканці Коломни почули гучний вибух

Місто Коломна розташоване за 114 кілометрів від Москви, а на його території розташована база Конструкторського бюро машинобудування, на якій були розроблені оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М".

У четвер, 2 березня, російські ЗМІ також заявили, що на територію Брянської області нібито проникла "українська ДРГ", яка взяла до заручників місцевих мешканців і підірвала електропідстанцію та газову станцію у Сушанах.

У Генштабі України повідомили, що ЗСУ не мають жодного відношення до подій у Брянській області та назвали звинувачення російської сторони провокацією. Крім того, у мережі з'явилося звернення представників "Російського Добровольчого Корпусу", які спростували повідомлення росЗМІ про "українські ДРГ".