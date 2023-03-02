Під Брянськом силовики, які виїхали боротися з "українською ДРГ", підірвалися на міні (фото)

За інформацією російського депутата, постраждали командир бойового відділення та двоє бійців Росгвардії, а також вибухотехнік ОМОН.

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У четвер, 2 березня, біля села Сушани (Брянська область, РФ), де за версією росЗМІ нібито працювали українські диверсанти, на міні підірвався автомобіль Росгвардії. Про це повідомив депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн у своєму телеграм-каналі.

"Четверо росгвардійців (командир бойового відділення та двоє бійців), а також вибухотехнік ОМОН отримали легкі осколкові поранення", — написав Хінштейн.

За версією депутата Держдуми РФ, після надходження першої інформації про теракт, нібито вчинений українцями, до Сушан прибув зведений загін СОБР-ОМОН, який перебуває на посиленні кордону. У той же час із Брянська було направлено резерв ОМОН та СОБР, а також групи вибухотехніків.

Силовики мали "зачистити" село Любечани та розмінувати територію села Сушани. Однак у ході цієї операції машина силовиків підірвалася на міні Другої світової війни.

[ + – ] Депутат Держдуми РФ стверджує, що саме на цій міні підірвалися силовики у селі Сушани

Нагадаємо, 2 березня у селі Сушани Брянської області РФ силовики ловили 40 "українських диверсантів". Надходили відомості про взяття у заручники дітей, вбивство чоловіка та поранення 10-річної дитини. Також пропагандисти повідомляли про підрив електропідстанції та газової станції у Сушанах.

Фокус також писав, що 2 березня у мережі з'явилося звернення представників організації "Російський Добровольчий Корпус", які заявили, що "все це брехня кремлівських пропагандистів" та жодних "українських ДРГ" у Брянській області не було. Вони взяли відповідальність за стрільбу та заручників на себе.