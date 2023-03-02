Под Брянском силовики, выехавшие бороться с "украинской ДРГ", подорвались на мине (фото)

По информации российского депутата, пострадали командир боевого отделения и двое бойцов Росгвардии, а также взрывотехник ОМОН.

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В четверг, 2 марта, у села Сушаны (Брянская область, РФ), где по версии росСМИ якобы работали украинские диверсанты, на мине подорвался автомобиль Росгвардии. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале.

"Четверо росгвардейцев (командир боевого отделения и двое бойцов), а также взрывотехник ОМОН получили легкие осколочные ранения", — написал Хинштейн.

По версии депутата Госдумы РФ, после поступления первой информации о теракте, якобы совершенном украинцами, в Сушаны прибыл сводный отряд СОБР-ОМОН, находящийся на усилении границы. Одновременно из Брянска был направлен резерв ОМОН и СОБР, а также группы взрывотехников.

Силовики должны были "зачистить" село Любечане и разминировать территорию села Сушаны. Однако в ходе этой операции машина силовиков подорвалась на мине времен Второй мировой войны.

[ + – ] Депутат Госдумы РФ утверждает, что именно на этой мине подорвались силовики в селе Сушаны

Напомним, 2 марта в селе Сушаны Брянской области РФ силовики ловили 40 "украинских диверсантов". Поступали сведения о взятии в заложники детей, убийстве мужчины и ранении 10-летнего ребенка. Также пропагандисты сообщали о подрыве электроподстанции и газовой станции в Сушанах.

Фокус также писал, что 2 марта в сети появилось обращение представителей организации "Русский Добровольческий Корпус", которые заявили, что "все это ложь кремлевских пропагандистов" и никаких "украинских ДРГ" в Брянской области не было. Они взяли ответственность за стрельбу и заложников на себя.