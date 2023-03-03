У Пентагоні розповіли, чи передають Україні розвіддані для ударів по території РФ
За словами прессекретаря Міноборони США Пета Райдера, американські військові не дають ЗСУ інформацію про російські об'єкти для завдання ударів, оскільки Вашингтон не прагне війни з Росією.
Пентагон не надає українській стороні розвіддані для завдання ударів по об'єктах на території Росії. Про це у четвер, 2 березня, повідомила репортерка американського телеканалу CNN Наташа Бертранд у своєму Twitter із посиланням на прессекретаря Міноборони США Пета Райдера.
Так, за словами Райдера, надання таких даних Збройним силам України могло б призвести до війни між США та Росією.
"Я можу однозначно сказати, що ідея про те, що ми надаємо українцям розвіддані або інформацію для завдання ударів по об'єктах на території Росії, є нонсенсом. Ми не перебуваємо в стані війни з Росією, і ми не прагнемо війни з Росією", — заявив Райдер.
Вибухи у Росії
Нагадаємо, увечері 2 березня росЗМІ повідомляли про гучний вибух у Московській області в районі Коломни. У мережі також опублікували відео з місця події.
МНС Російської Федерації перевірило можливе місце вибуху в місті Коломна і не виявило слідів займання. Російські рятувальники також уточнили, що руйнування газової та енергетичної інфраструктури внаслідок інциденту не зафіксовано.
Також 2 березня губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що Збройні сили України нібито обстріляли селище Тьоткіно. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, ще одного госпіталізували.
Того ж дня, 2 березня, росЗМІ повідомляли, що у селищі Березовській Тульській області в районі вулиці Молодіжна стався потужний вибух, який чули усі місцеві жителі. Пізніше у лісі знайшли вирву глибиною до пів метра.
Також 2 березня російські медіа повідомляли, що два безпілотники в ніч проти 1 березня спробували атакувати військову частину росіян у тимчасово окупованому Криму.
Увечері 1 березня кримські телеграм-канали писали про вибух у Ялті, у деяких жителів міста затремтіли меблі та задзвеніли шибки у вікнах. Гучно було й у Гурзуфі.
Того ж дня, 1 березня, журналісти показали наслідки вибухів на військовому аеродромі в російському Єйську.