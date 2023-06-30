"Испугались": россияне массово стали поддерживать идею мирных переговоров после мятежа Пригожина

По данным опроса, среди 1634 респондентов в 50 регионах Российской Федерации более половины поддерживают переговоры между РФ и Украиной.

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После неудачного покушения Евгения Пригожина и его наемников из ЧВК "Вагнер" на Украину, количество российских граждан, поддерживающих инициативу мирных переговоров с Украиной, увеличилось. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос российского Левада-центра.

По результатам опроса, проведенного среди 1634 респондентов в 50 регионах Российской Федерации с 22 по 28 июня, выяснилось, что доля поддерживающих переговоры между Россией и Украиной выросла до 53%. В сравнении с прошлым месяцем, где этот показатель составлял 45%, наблюдается заметный рост.

По результатам опроса, проведенного после неудачного марша боевиков ЧВК "Вагнер" на Москву, доля тех, кто поддерживает продолжение боевых действий, снизилась до 39%. Это означает существенное снижение по сравнению с предыдущим показателем.

По данным издания, в телефонном комментарии директор Левада-центра, Денис Волков, отметил, что "российские граждане испугались последствий мятежа, осуществленного боевиками Вагнера на Москву", опасаясь, что это может привести к серьезным неудачам для российских войск в Украине. Он также добавил, что многие люди в целом желают, чтобы эта война как можно скорее завершилась.

.Напомним, 30 июня СМИ писали, что мятеж Пригожина сильно ранил Путина, поэтому Западу надо еще больше поддерживать Украину, чтобы отразить вторжение.

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