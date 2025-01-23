Между Чечней и Африкой: что стало с ЧВК "Вагнер" и жив ли Евгений Пригожин, — расследование

Костяк наемнической группы контролируют чеченские "кадыровцы" и группировка "Африканский корпус" Генштаба РФ. Украинские спецслужбы будут преследовать каждого оккупанта на любом континенте, уверяют расследователи.

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Российские власти фактически списали всех, кто был причастен к одной из крупнейших милитаристских группировок ЧВК "Вагнер". Об этом говорится в расследовании "24 Канала", основанном на анализе писем в почте пресс-службы холдинга "Конкорд".

Костяк наемников распределился между чеченскими боевиками "кадыровцами" и группировкой "Африканский корпус" под руководством заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова. Но малая часть "музыкантов" продолжают работать по старым контрактам в Мали, Судане, ЦАР, Венесуэле и прочих странах "третьего мира".

Немалое количество осужденных, воевавших в рядах ЧВК, оказались на свободе в России.

"Они насилуют, убивают и грабят, имея практически полную защиту от уголовных преследований", — говорится в материале.

Все участники группировки являются военными преступниками, а "вагнеровцы" проходят отдельной кастой оккупантов. Украинские спецслужбы будут преследовать их до конца жизни.

"В Судане или в Мали, на временно оккупированных территориях или в Курской области, а также в Москве, Санкт-Петербурге и в российских глубинках. Благодаря многолетней агентурной работе и работе хактивистов, Киеву известны персональные данные каждого, кто так или иначе был связан с пригожинской группировкой", — отмечают расследователи.

Родственники погибших "вагнеровцев" массово требуют выплаты

Семьи погибших под Бахмутом заключенных выясняли судьбы сыновей, мужей и отцов, которых отправили воевать в Украину. Абсолютное большинство писем в "Конкорд" содержали текст, в котором родственников интересовало не то, жив ли наемник, а выплаты в случае их гибели.

Сообщений с просьбами помочь найти погибшего, узнать обстоятельства смерти или объяснить отсутствие выплат на почту "Конкорда" поступило более 7 тысяч. Компания даже создала отдельную почту для их обслуживания.

Родственникам отправляли рапорты командиров, где преимущественно описывался последний бой захватчика. В противостоянии он обязательно "забрасывал гранатами 20 военных НАТО" или уничтожал "четырех бойцов ВСУ броском ножа", а затем погибал от удара артиллерии.

Получившие тяжелые ранения в боях заключенные, оставшиеся без обещанных главой ЧВК Евгением Пригожиным денег, также массово писали его компании.

ЧВК "Вагнер" планировала атаки на газоперерабатывающие заводы США в Нигерии

В материале также рассказывается, как наемники планировали атаки на газоперерабатывающие заводы американской компании Chevron в нигерийском районе Эскравос.

Судя по переписке, возглавлял работу наемников в Нигерии бывший работник ГРУ Андрей Трошев. После увольнения из спецслужбы он стал начальником штаба и руководителем службы безопасности ЧВК "Вагнер".

"Влияние на ключевые районы с залежами углеводородов давало Москве возможность маневрировать ценами и поддерживать зависимость Европы от поставок энергоносителей из России", — говорится в статье.

Напомним, ранее появилась информация, что часть "вагнеровцев" воюют в рядах "Российского добровольческого корпуса". Командир корпуса Денис Никитин утверждает, что наемники присоединились к ним из соображений совести.

СМИ писали, что туареги-повстанцы в Мали используют украинские дроны в борьбе с малийской хунтой и ЧВК "Вагнер". БПЛА атаковали военный лагерь в Гундаме, где біла база наемников.