По словам главы Российского добровольческого корпуса, некоторые бывшие "вагнеровцы" отказались от контрактов на другом континенте и присоединились к Силам обороны Украины.

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Денис Никитин, командир Российского добровольческого корпуса с позывным White Rex, являющегося подразделением Главного управления разведки Министерства обороны Украины, рассказал журналистам Новости.LIVE о бывших российских наемниках ЧВК "Вагнер", которые перешли на сторону Украины. Боевики покинули российские контракты в Африке, чтобы присоединиться к рядам РДК.

По словам Никитина, наемники разорвали контракты с РФ и присоединились к добровольческому корпусу по соображениям совести.

"У них есть понятие чести и совести, добра и зла", — заверил командир РДК.

Несмотря на то, что "вагнеровцы" прославились в Украине как жестокие боевики, безжалостные как к врагам, так и к своим, некоторые бойцы отказались совершать военные преступления и выбрали помощь в борьбе с российскими оккупантами.

Отметим, что в Африку часть наемников ЧВК "Вагнер" перебросили после неудачного бунта во главе с Евгением Пригожиным летом 2023 года.

В то же время информация о том, что бывшие "вагнеровцы" воюют на стороне Украины, появилась уже не впервые. 24 декабря 2024 года Денис Никитин выступил на пресс-конференции и рассказал, что для многих украинцев участие россиян в боевых действиях против РФ является "красной тряпкой для быка". Особенно это касается тех бойцов, которые устроили террор в городе Бахмут Донецкой области во время оккупации.

Отметим, что самого командира РДК Дениса Никитина в РФ 14 ноября 2024 года во второй раз приговорили к пожизненному сроку по обвинению в государственной измене и терроризме.