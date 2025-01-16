Покинули контракти в Африці: екснайманці ПВК "Вагнер" воюють на боці України, — командир РДК

За словами очільника Російського добровольчого корпусу, деякі колишні "вагнерівці" відмовилися від контрактів на іншому континенті та приєдналися до Сил оборони України.

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Денис Нікітін, командир Російського добровольчого корпусу з позивним White Rex, що є підрозділом Головного управління розвідки Міністерства оборони України, розповів журналістам Новини.LIVE про колишніх російських найманців ПВК "Вагнер", які перейшли на бік України. Бойовики покинули російські контракти в Африці, щоб доєднатися до лав РДК.

За словами Нікітіна, найманці розірвали контракти з РФ та приєдналися до добровольчого корпусу з міркувань совісті.

"У них є поняття честі та совісті, добра та зла", — запевнив командир РДК.

Попри те, що "вагнерівці" прославилися в Україні як жорстокі бойовики, безжальні як до ворогів, так і своїх, деякі бійці відмовилися скоювати воєнні злочини та обрали допомогу у боротьбі з російськими окупантами.

Зазначимо, що в Африку частину найманців ПВК "Вагнер" перекинули після невдалого бунту на чолі з Євгеном Пригожиним влітку 2023 року.

Водночас інформація про те, що колишні "вагнерівці" воюють на боці України, з’явилася вже не вперше. 24 грудня 2024 року Денис Нікітін виступив на пресконференції та розповів, що для багатьох українців участь росіян у бойових діях проти РФ є "червоною ганчіркою для бика". Особливо це стосується тих бійців, що влаштували терор у місті Бахмут Донецької області під час окупації.

Зазначимо, що самого командира РДК Дениса Нікітіна у РФ 14 листопада 2024 року вдруге засудили до довічного терміну за звинуваченням у державній зраді та тероризмі.