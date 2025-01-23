Між Чечнею та Африкою: що стало з ПВК "Вагнер" і чи живий Євген Пригожин, — розслідування

Кістяк найманської групи контролюють чеченські "кадировці" та угруповання "Африканський корпус" Генштабу РФ. Українські спецслужби переслідуватимуть кожного окупанта на будь-якому континенті, запевняють розслідувачі.

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Російська влада фактично списала всіх, хто був причетний до одного з найбільших мілітаристських угруповань ПВК "Вагнер". Про це йдеться в розслідуванні "24 Каналу", що ґрунтується на аналізі листів у пошті пресслужби холдингу "Конкорд".

Кістяк найманців розподілився між чеченськими бойовиками "кадировцями" і угрупованням "Африканський корпус" під керівництвом заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова. Але мала частина "музикантів" продовжують працювати за старими контрактами в Малі, Судані, ЦАР, Венесуелі та інших країнах "третього світу".

Чимала кількість засуджених, які воювали в лавах ПВК, опинилися на волі в Росії.

"Вони ґвалтують, вбивають і грабують, маючи практично повний захист від кримінальних переслідувань", — ідеться в матеріалі.

Усі учасники угруповання є військовими злочинцями, а "вагнерівці" проходять окремою кастою окупантів. Українські спецслужби переслідуватимуть їх до кінця життя.

"У Судані або в Малі, на тимчасово окупованих територіях або в Курській області, а також у Москві, Санкт-Петербурзі та в російських глибинках. Завдяки багаторічній агентурній роботі та роботі хактивістів, Києву відомі персональні дані кожного, хто так чи інакше був пов'язаний із пригожинським угрупованням", — зазначають розслідувачі.

Родичі загиблих "вагнерівців" масово вимагають виплати

Сім'ї загиблих під Бахмутом ув'язнених з'ясовували долі синів, чоловіків і батьків, яких відправили воювати в Україну. Абсолютна більшість листів до "Конкорду" містили текст, у якому родичів цікавило не те, чи живий найманець, а виплати в разі їхньої загибелі.

Повідомлень із проханнями допомогти знайти загиблого, дізнатися обставини смерті або пояснити відсутність виплат на пошту "Конкорду" надійшло понад 7 тисяч. Компанія навіть створила окрему пошту для їх обслуговування.

Родичам надсилали рапорти командирів, де переважно описувався останній бій загарбника. У протистоянні він обов'язково "закидав гранатами 20 військових НАТО" або знищував "чотирьох бійців ЗСУ кидком ножа", а потім гинув від удару артилерії.

Ув'язнені, які дістали важкі поранення в боях і залишилися без обіцяних главою ПВК Євгеном Пригожиним грошей, також масово писали його компанії.

ПВК "Вагнер" планувала атаки на газопереробні заводи США в Нігерії

У матеріалі також розповідається, як найманці планували атаки на газопереробні заводи американської компанії Chevron у нігерійському районі Ескравос.

Судячи з листування, очолював роботу найманців у Нігерії колишній працівник ГРУ Андрій Трошев. Після звільнення зі спецслужби він став начальником штабу і керівником служби безпеки ПВК "Вагнер".

"Вплив на ключові райони з покладами вуглеводнів давав Москві змогу маневрувати цінами і підтримувати залежність Європи від поставок енергоносіїв з Росії", — йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що частина "вагнерівців" воюють у лавах "Російського добровольчого корпусу". Командир корпусу Денис Нікітін стверджує, що найманці приєдналися до них з міркувань совісті.

ЗМІ писали, що туареги-повстанці в Малі використовують українські дрони в боротьбі з малійською хунтою і ПВК "Вагнер". БПЛА атакували військовий табір у Гундамі, де знаходилася база найманців.