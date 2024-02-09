Близько 40% німців вважають, що ФРН забагато допомагає Україні, — опитування

Разом з тим 26% респондентів називають правильним нинішній рівень підтримки, а 18% говорять про необхідність постачати більше озброєння Києву.

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Майже 40% німців вважають, що Німеччина забагато надає Україні військової допомоги. Про це свідчить соцопитування, проведеним інститутом дослідження громадської думки YouGov.

За його результатами 39% громадян Німеччини вважають, що обсяг німецької підтримки України надто великий. Водночас, 26% респондентів називають правильним нинішній рівень підтримки, а 18% говорять про необхідність постачати більше озброєння Києву.

17% учасників дослідження не змогли дати відповіді на це питання.

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Чи вірять росіяни в перемогу над Україною та чи підтримують війну: результати опитування

Зазначається, що найсильніший скептицизм з питання постачання озброєня Києву відчувають прихильники партії "Альтернатива для Німеччини". З них 68% респондентів вважають, що Берлін має скоротити військову допомогу Києву.

Збільшення витрат на військову підтримку України найбільш активно підтримують прихильники "Зелених": серед них 28% виступають за збільшення постачання озброєння і 22% — за скорочення.

Опитування проводилось в Німеччині Інститутом дослідження громадської думки YouGov від 2 до 6 лютого. У ньому взяли участь 2490 осіб. Похибка становить 2,7 відсоткових пункти.

Після США Німеччина залишається другим за величиною постачальником зброї в Україні після початку російського вторгнення.

Нагадаємо, що за результатами телефонного соцопитування від однієї з російських компаній громадяни РФ просять припинити війну. Вони мріють про мир і завершення "СВО".

Раніше повідомлялося, що більшість громадян Росії переконані, що вони проживають у "великій" країні. Водночас, ставлення до США, Європейського союзу та України серед російських громадян залишається негативним.