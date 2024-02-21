Лише 10% європейців вірять в перемогу України у війні, – опитування

У всіх європейських країнах найбільш поширеною думкою, яку поділяють близько 37% респондентів, є те, що війна закінчиться "компромісним врегулюванням".

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Підтримка України серед громадян європейських країн залишається значною, але майже через два роки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну лише 10% європейців вірять, що Україна може перемогти Росію. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки YouGov на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), пише британське видання The Guardian.

Опитування проводили у січні у 12 країнах-членах Євросоюзу, включаючи Францію, Німеччину, Угорщину, Італію, Нідерланди, Польщу, Іспанію та Швецію. Такі песимістичні настрої щодо результату війни зумовлені зупинкою контрнаступу України, зростаючими побоювання щодо зміни політики США та перспективою другого президентського терміну Дональда Трампа.

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Чи вірять росіяни в перемогу над Україною та чи підтримують війну: результати опитування

Згідно з опитуванням, тільки один з 10 опитаних європейців вірив, що Україна переможе на полі бою, в той час як удвічі більше (20%) схилялися до перемоги Росії. Навіть у "найоптимістичніших" країнах – Польщі, Швеції та Португалії – менше одного з п'яти респондентів (17%) вірили, що Україна зможе перемогти.

Думка європейців щодо сценаріїв закінчення війни в Україні

Найбільш поширеною думкою у всіх країнах (її подяляють у середньому 37% опитаних) було те, що війна закінчиться "компромісним врегулюванням".

Опитані у Швеції (50%), Португалії (48%) та Польщі (47%) були більш схильні вважати, що Європа має допомогти Україні дати відсіч, тоді як в Угорщині (64%), Греції (59%), Італії (52%) та Австрії (49%) респонденти віддавали перевагу тиску на Київ, щоб він погодився на врегулювання. У Франції, Німеччині, Нідерландах та Іспанії думки розділилися більш рівномірно.

Крім того, опитування продемонструвало, багато європейців все частіше вважають, що війна Росії проти України безпосередньо стосується їх самих. 33% заявили, що вона має більший вплив на їхню країну – і на Європу (29%) – ніж війна на Близькому Сході (порівняно з 5%, які сказали протилежне).

Нагадаємо, майже 40% німців вважають, що Німеччина забагато надає Україні військової допомоги. Про це свідчить соцопитування, проведеним інститутом дослідження громадської думки YouGov, які були оприлюднені 9 лютого. Водночас 26% респондентів називають правильним нинішній рівень підтримки, а 18% говорять про необхідність постачати більше озброєння Києву.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що в Україні збільшується кількість громадян, готових на територіальні поступки для досягнення миру. Від початку травня 2023 року помітно зріс інтерес до територіальних поступок: з 10% у травні до 14% у жовтні й далі до 19% у грудні.