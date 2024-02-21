У повернення українських територій стали вірити менше українців, — опитування

Згідно з опитуванням КМІС, 65% українців вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно з Донбасом і Кримом. Ще у травні 2022 року у такий сценарій вірили 71% українців.

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Абсолютна більшість українців після майже двох років повномасштабного вторгнення зберігає оптимізм. Станом на початок лютого 2024 року 89% українців загалом вірили в перемогу України, зокрема, з них 60% безумовно були переконані в цьому. Лише 4% скоріше або безумовно переконані, що переможе Росія Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке проводилось з 5 по 10 лютого.

Показник оптимізму дещо знизився, кажуть соціологи, адже у травні 2022 року тих, хто вірить у перемогу було 95%, і з них 80% були безумовно переконані в цьому.

При цьому українці більш стримані щодо оцінки поточної ситуації. 24% опитаних вважають, що ситуація на полі бою в ці тижні складається на користь України, 15% – на користь Росії. При цьому майже половина українців (47%) вважають, що ситуація не складається на користь жодної зі сторін.

Опитування КМІС Фото: скриншот

Найбільш реалістичний результат війни

Крім того, соціологи запитували в українців, який результат війни вони вважають найбільш реалістичним.

У КМІС зазначили, що порівняно з травнем 2022 року стало трохи менше тих, хто вважає реалістичним сценарій повного відновлення територіальної цілісності, але все одно наразі переважна більшість українців – 65% – вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно із Донбасом та Кримом (зокрема, 14% вірять, що бойові дії будуть перенесені на територію Росії). Тоді як у травні 2023 року вірили у відновленні цілісності – 71%.

Водночас з 25% у травні 2022 року до 32% у лютому 2024 року стало більше тих, хто допускає, що в результаті війни можуть бути певні втрати.

Опитування КМІС Фото: скриншот

Скільки ще часу українці готові терпіти війну

Згідно з результатами опитування, 73% українців стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (плюс 3% готові терпіти ще досить довго – рік). При цьому з травня 2022 року ситуація не змінюється – у травні 2022 року 71% готові були терпіти стільки, скільки потрібно буде, у грудні 2023 року – 73%.

Разом з цим 3% готові терпіти ще пів року, а лише декілька місяців – 18%.

Опитування КМІС Фото: скриншот

Відкритість до переговорного завершення війни

Водночас, зазначають соціологи, українці залишаються відкритими до переговорного процесу. У травні 2022 року 59%, а в лютому 2024 року 72% респондентів погоджувалися з думкою, що Україна має шукати і дипломатичний шлях завершення війни (щоправда, треба звернути увагу, що у формулюванні запитання йшла мова просто про такий процес, а не про поступки).

Водночас з 35% у травні 2022 року до 23% у лютому 2024 року стало менше тих, хто вважає, що Росію перемоги можна лише воєнним шляхом.

Суспільні настрої українців проходять своєрідні "емоційні гойдалки", вважає виконавчий директор КМІС Антон Грушецький. За його словами, якщо аналізувати лише перший рік вторгнення, то можна побачити практично непохитний оптимізм у надскладних умовах. Якщо взятись за аналіз лише другого року вторгнення, то помітне зниження оптимізму, зростання зневіри та готовності до поступок через несправджені очікування, невпевнену позицію союзників.

Нагадаємо, лише 10% європейців вірять в перемогу України. Згідно з оприлюдненим 21 лютого опитуванням YouGov, у всіх європейських країнах найбільш поширеною думкою, яку поділяють майже 37% респондентів, є те, що війна закінчиться "компромісним врегулюванням".

Раніше опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що в Україні збільшується кількість громадян, готових на територіальні поступки для досягнення миру. Від початку травня 2023 року помітно зріс інтерес до територіальних поступок: з 10% у травні до 14% у жовтні й далі до 19% у грудні.