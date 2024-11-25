"Соревнуются за количество": Путин вдвое поднял выплаты рогсгвардейцам, которые будут воевать в Украине

По словам журналистов, отныне те росгвардейцы, которые подпишут контракт с Минобороны РФ, будут получать по 400 тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин более чем в два раза поднял выплаты росгвардейцам за подписание контракта с Министерством обороны. Об этом сообщило российское издание Astra.

"Теперь за подписание контракта на участие в войне с Украиной бойцам Росгвардии будут единовременно выплачивать 400 тысяч рублей", — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что ранее росгвардейцам выплачивали по 195 тысяч рублей: эта сумма не менялась с ноября 2022 года.

"Такую же выплату в 400 тысяч рублей сейчас получают все контрактники", — подчеркнули авторы материала.

Указ Путина Фото: Astra

Указ Путина Фото: Astra

В то же время журналисты напомнили, что в ноябре этого года российские власти уже меняли систему денежного вознаграждения военных.

"Две недели назад после указа Путина правительство резко сократило выплаты военным за ранения — в 30 раз. Затем Путин (уже своим собственным указом) поднял выплаты за ранения, повлекшие инвалидность, на миллион рублей. После этого Госдума обязала добровольцев платить за потерянную в бою военную технику", — говорится в материале.

Авторы материала отметили, что все это происходит на фоне роста размера единовременных выплат за подписание контракта, в результате чего российские регионы "соревнуются за количество отправленных на войну контрактников".

В частности упоминается, что в Белгородской области за подписание бессрочного контракта с Минобороны можно получить 3 млн рублей.

Напомним, 25 октября в Чечне расстреляли грузовик с росгвардейцами.

В сентябре в Екатеринбурге на КПП воинской части взорвали росгвардейцев.