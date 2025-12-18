Прозвучали взрывы, поднялись пожары и возникли перебои со светом: Украину атакуют "Шахеды" (фото, видео)

Вечером 17 декабря россияне запустили по Украине ударные беспилотники: прогремела серия взрывов в Кривом Роге, Сумах и Черкассах. В сети сообщают о пожарах в городах и перебоях с электроснабжением, а также о пострадавших.

Воздушная тревога из-за угрозы беспилотников была объявлена в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Фокус собрал все, что известно об обстреле.

Взрывы в Кривом Роге

В Кривом Роге взрывы были слышны около 23:00 часов: перед этим Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" курсом на город. Местное медиа "Кривой Рог СВОИ" показало кадры ночного неба над городом, на которых видно зарево после взрывов.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул впоследствии сообщил, что в городе есть попадания в секторы жилой застройки.

"Приступили к аварийно-спасательной операции. Есть пострадавшие", — отметил чиновник.

Відео дня

По его словам, в Кривом Роге разворачивают штаб помощи людям. Количество пострадавших и последствия уточняются.

Взрывы в Сумах

В Сумах взрывы прогремели около 23:30 часов. В это время Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" на город с северного направления.

Впоследствии "Суспільне" сообщило, что в Сумах случилось попадание, в результате которого начался пожар.

Председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров подтвердил попадание в пределах Сум. По его словам, в результате попадания в Ковпаковском районе Сум повреждена гражданская инфраструктура, известно о выбитых окнах в жилых и нежилых зданиях, а также по меньшей мере один пострадавший человек.

Взрывы в Черкассах

На фоне атаки "Шахедов" в Черкассах прозвучала серия взрывов. Мониторинговые каналы предупреждали, что в направлении города движутся по меньшей мере 10 ударных беспилотников.

Впоследствии местные Telegram-каналы сообщили, что после взрывов в городе начались перебои с электроснабжением.

Председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец впоследствии информировал, что в городе фиксируются последствия атаки для инфраструктуры. Однако подробностей на момент публикации не раскрыл.

Угроза "Шахедов" по областям на момент публикации продолжается. Воздушные силы предупредили о движении дронов на Харьковщине и в направлении Черкасс.

Напомним, 17 декабря россияне атаковали Запорожье КАБами: боеприпасы попали в жилые многоэтажки.

Также 17 декабря Денис "Пудж" рассказал Фокусу, чем россияне обычно атакуют Киев.