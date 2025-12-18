Пролунали вибухи, здійнялися пожежі і виникли перебої зі світлом: Україну атакують "Шахеди" (фото, відео)

Увечері 17 грудня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники: пролунала серія вибухів у Кривому Розі, Сумах та Черкасах. У мережі повідомляють про пожежі у містах та перебої з електропостачанням, а також постраждалих.

Повітряну тривогу через загрозу безпілотників було оголошено у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській та Черкаській областях. Фокус зібрав усе, що відомо про обстріл.

Вибухи у Кривому Розі

У Кривому Розі вибухи було чутно близько 23:00 години: перед цим Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" курсом на місто. Місцеве медіа "Кривий Ріг СВОЇ" показало кадри нічного неба над містом, на яких видно заграву після вибухів.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул згодом повідомив, що у місті є влучання у сектори житлової забудови.

"Приступили до аварійно-рятувальної операції. Є постраждалі", — зазначив посадовець.

Відео дня

За його словами, у Кривому Розі розгортають штаб допомоги людям. Кількість постраждалих та наслідки уточнюються.

Вибухи у Сумах

У Сумах вибухи пролунали близько 23:30 години. У цей час Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" на місто з північного напрямку.

Згодом "Суспільне" повідомило, що у Сумах трапилося влучання, внаслідок якого почалася пожежа.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров підтвердив влучання у межах Сум. За його словами, внаслідок влучання у Ковпаківському районі Сум пошкоджено цивільну інфраструктуру, відомо про вибиті вікна у житлових та нежитлових будівлях, а також щонайменше одну постраждалу людину.

Вибухи у Черкасах

На тлі атаки "Шахедів" у Черкасах пролунала серія вибухів. Моніторингові канали попереджали, що у напрямку міста рухаються щонайменше 10 ударних безпілотників.

Згодом місцеві Telegram-канали повідомили, що після вибухів у місті почалися перебої з електропостачанням.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець згодом інформував, що у місті фіксуються наслідки атаки для інфраструктури. Однак подробиць на момент публікації не розкрив.

Загроза "Шахедів" по областях на момент публікації триває. Повітряні сили попередили про рух дронів на Харківщині та у напрямку Черкас.

Нагадаємо, 17 грудня росіяни атакували Запоріжжя КАБами: боєприпаси влучили у житлові багатоповерхівки.

Також 17 грудня Денис "Пудж" розповів Фокусу, чим росіяни зазвичай атакують Київ.