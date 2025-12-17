Удар по Запоріжжю: КАБи влучили у дві багатоповерхівки, десятки постраждалих (фото, відео)

17 грудня близько 11:30 російські окупанти вдарили КАБами по Запоріжжю та Запорізькому району. Кількість постраждалих уже зросла до 26 осіб

ЗС РФ випустили по регіону три бомби, і в обласному центрі зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За інформацією Федорова, наразі кількість постраждалих зросла до 26 осіб. Серед поранених — дитина. Усім людям надають необхідну допомогу.

Рятувальники розбирають завали в місцях прильотів у пошуках людей. Секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко розповіла, що в одній з атакованих багатоповерхівок пошкоджено понад 130 квартир.

Крім того, війська РФ обстріляли Кушугумську громаду, поранено жінку. Як повідомляють "Запоріжжя. Новини", удари ЗС РФ припали на школу, приватні будинки, автомобілі та магазин. Загалом постраждали три людини, зокрема дитина.

Російська армія продовжує тероризувати Запоріжжя та область. За даними поліції, 15 грудня окупанти завдали 851 удар по населених пунктах регіону. За останню добу окупанти застосували 536 безпілотників (переважно FPV), здійснили 300 артобстрілів, 5 разів завдали ударів із реактивних систем залпового вогню та 10 разів — авіацією.

У ніч на 16 грудня вони атакували обласний центр безпілотником, влучивши по багатоповерхівці. Поранення дістали четверо громадян: двоє чоловіків віком 27 і 58 років, дві жінки — 69 і 78 років.

Нагадаємо, глава Генштабу ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російське командування збільшило чисельність угруповання в Україні до 710 тисяч і проводить стратегічну наступальну операцію.