Удар по Запорожью: КАБы попали в две многоэтажки, десятки пострадавших (фото, видео)

17 декабря около 11:30 российские оккупанты ударили КАБами по Запорожью и Запорожскому району. Количество пострадавших уже возросло до 26 человек

ВС РФ выпустили по региону три бомбы, и в областном центре зафиксированы попадания в две многоэтажки, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По информации Федорова, на сейчас количество пострадавших возросло до 26 человек. Среди раненых – ребенок. Всем людям оказывается необходимая помощь.

Спасатели разбирают завалы в местах прилетов в поисках людей. Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко рассказала, что в одной из атакованных многоэтажек повреждены более 130 квартир.

Кроме того, войска РФ обстреляли Кушугумскую общину, ранена женщина. Как сообщают "Запорожье. Новости", удары ВС РФ пришлись по школе, частным домам, автомобилям и магазину. Всего пострадали три человека, в том числе ребенок.

Відео дня

Российская армия продолжает терроризировать Запорожье и область. По данным полиции, 15 декабря оккупанты нанесли 851 удар по населенным пунктам региона. За последние сутки оккупанты применили 536 беспилотников (преимущественно FPV), совершили 300 артобстрелов, 5 раз нанесли удары из реактивных систем залпового огня и 10 раз – авиацией.

В ночь на 16 декабря они атаковали областной центр беспилотником, попав по многоэтажке. Ранения получили четверо граждан: двое мужчин в возрасте 27 и 58 лет, две женщины – 69 и 78 лет.

Напомним, глава Генштаба ВСУ Александр Сырский заявил, что российское командование увеличило численность группировки в Украине до 710 тысяч и проводит стратегическую наступательную операцию.