"Найстрашніше, коли вони починають падати": чим ворог зазвичай атакує Київ, — "Пудж" (відео)

Росія зазвичай атакує Київ БпЛА типу "Шахед" та крилатими ракетами, намагаючись завдати максимальних руйнувань і створити загрозу для цивільного населення. Бійці ППО постійно протистоять цим атакам, проте сучасні технології ворога, зокрема ракети з тепловими пастками, значно ускладнюють перехоплення як безпілотників, так і ракет.

Як розповів у інтерв’ю Фокусу Денис "Пудж", боєць ППО Окремої президентської бригади та стрілець-зенітник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону, українські захисники збивають як крилаті ракети, так і ракети типу "Іскандер". За його словами, найбільше по Києву росіяни працюють саме "Шахедами" та крилатими ракетами, а під час масованих атак трапляються й балістичні ракети, включно з "Кинджалами".

"У балістики дуже висока швидкість і висота польоту. Коли вони заходять на ціль, швидкість може досягати до 14 тисяч кілометрів на годину. Найстрашніше, коли вони починають падати", — пояснює Денис.

Та все ж найбільшою проблемою для українських захисників стають нові технології, які застосовує ворог. Зокрема, ракети з тепловими пастками ускладнюють роботу систем ППО, оскільки пастки відволікають ракети, змушуючи їх вибухати на відстані від цілі. Денис пригадує перший досвід зіткнення з такою ракетою, яка пролітала буквально над головою, викидаючи пастки, і збити її не вдавалося.

Такі пастки ворог застосовує аналогічно до того, як літаки чи вертольоти викидають контрзаходи для відведення ракети. Основна мета — дати можливість ракеті ухилитися від перехоплення та уникнути ураження цілі. Попри це, боєць відзначає, що сучасні системи ППО іноді справляються з цією зброєю, а іноді — ні.

Під час інтерв’ю Денис також розповів, що звук ракети, яка пролітає над головою, особливо вражає та лякає. Проте іноді вдається уникнути серйозних наслідків — так, одна з ракет, яку вони спостерігали, майже впала у воду і не завдала значних руйнувань.

"Ми бачили, як ракета майже впала у воду, — додає боєць. — Принаймні цього разу не сталося серйозних пошкоджень".

Нагадаємо, що у ніч на 29 листопада ЗС РФ атакували "шахедами" Київ, внаслідок чого у різних районах столиці здійнялись пожежі та були пошкоджені будівлі.

Також Фокус писав, що за чотири роки після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну в країні знищено або зруйновано 13% житла.