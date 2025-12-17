"Самое страшное, когда они начинают падать": чем враг обычно атакует Киев, — "Пудж" (видео)

Россия обычно атакует Киев БПЛА типа "Шахед" и крылатыми ракетами, пытаясь нанести максимальные разрушения и создать угрозу для гражданского населения. Бойцы ПВО постоянно противостоят этим атакам, однако современные технологии врага, в частности ракеты с тепловыми ловушками, значительно усложняют перехват как беспилотников, так и ракет.

Как рассказал в интервью Фокусу Денис "Пудж", боец ПВО Отдельной президентской бригады и стрелок-зенитчик зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона, украинские защитники сбивают как крылатые ракеты, так и ракеты типа "Искандер". По его словам, больше всего по Киеву россияне работают именно "Шахедами" и крылатыми ракетами, а во время массированных атак случаются и баллистические ракеты, включая "Кинжалы".

"У баллистики очень высокая скорость и высота полета. Когда они заходят на цель, скорость может достигать до 14 тысяч километров в час. Самое страшное, когда они начинают падать", — объясняет Денис.

И все же самой большой проблемой для украинских защитников становятся новые технологии, которые применяет враг. В частности, ракеты с тепловыми ловушками усложняют работу систем ПВО, поскольку ловушки отвлекают ракеты, заставляя их взрываться на расстоянии от цели. Денис вспоминает первый опыт столкновения с такой ракетой, которая пролетала буквально над головой, выбрасывая ловушки, и сбить ее не удавалось.

Такие ловушки враг применяет аналогично тому, как самолеты или вертолеты выбрасывают контрмеры для отвода ракеты. Основная цель — дать возможность ракете уклониться от перехвата и избежать поражения цели. Несмотря на это, боец отмечает, что современные системы ПВО иногда справляются с этим оружием, а иногда — нет.

Во время интервью Денис также рассказал, что звук ракеты, которая пролетает над головой, особенно поражает и пугает. Однако иногда удается избежать серьезных последствий — так, одна из ракет, которую они наблюдали, почти упала в воду и не нанесла значительных разрушений.

"Мы видели, как ракета почти упала в воду, — добавляет боец, — по крайней мере, на этот раз не произошло серьезных повреждений".

Напомним, что в ночь на 29 ноября ВС РФ атаковали "шахедами" Киев, в результате чего в разных районах столицы поднялись пожары и были повреждены здания.

Также Фокус писал, что за четыре года после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину в стране уничтожено или разрушено 13% жилья.