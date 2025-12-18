Ночная атака на Черкассы: есть пострадавшие, в городе был частичный блэкаут (фото)

Российские оккупанты в ночь на 18 декабря осуществили массированную дроновую атаку на Черкассы. Оккупанты целились по критической инфраструктуре.

В результате атаки известно о пострадавших. Также часть Черкасс была обесточена. Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram.

Известно о шести пострадавших — ни один из них не находится в тяжелом состоянии.

"В результате падения БПЛА на нескольких локациях повреждена жилая инфраструктура: по меньшей мере полтора десятка частных домов. Там побиты окна и крыши, были пожары. Также выбило окна в спорткомплексе. Есть изуродованные автомобили", — отметил Табурец.

В Черкасской прокуратуре в комментарии "Суспільному" сообщили, что произошло попадание по объекту критической инфраструктуры. Также были повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки и автомобили

Атака на Черкассы продолжалась с вечера 17 декабря.

Атака 18 декабря — что известно

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в целом по территории Украины было выпущено 82 ударных беспилотника типа Shahed, Гербера и другие, около 50 из них — "Шахеды".

По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 63 вражеских БПЛА.

В общем зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Напомним, что 17 декабря россияне запустили ударные беспилотники по Одесской области, атаковав Южное в Одесском районе. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Ранее боец противовоздушной обороны Денис "Пудж" в интервью Фокусу отметил, российская армия сознательно меняет конструкцию "Шахедов" для максимального поражения людей. По его словам, сейчас эти беспилотники все чаще оснащают дополнительными осколочными элементами, которые значительно повышают радиус поражения.