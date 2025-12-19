Підтримайте нас RU
Економіка Російсько-українська війна Надзвичайна ситуація в Одеській області

Обстріли Одещини: є загроза росту цін та дефіциту бензину, — експерт

Міст у Маяках
Міст у Маяках, який атакують росіяни | Фото: Соцмережі

Про такі ризики попередив засновник транспортної компанії Prime Дмитро Левушкін. За його словами обстріли мосту на трасі Одеса-Рені можуть заблокувати до 60% імпорту пального в Україну.

У разі остаточного руйнування переправи логістику з Ізмаїлом буде розірвано, а доставка вантажів стане можливою тільки в обхід через Румунію і Молдову, повідомив Левушкін у дописі на Facebook.

дмитро левушкін допис
Левушкін попередив про ріст цін на паливо

За прогнозом Левушкіна, порушення цієї транспортної артерії вже на початку тижня може підняти ціни на паливо щонайменше на 2 гривні. На переналаштування логістики ринку знадобиться близько тижня, проте ситуацію також ускладнює гостра нестача водіїв, здатних оперативно забезпечити нові маршрути поставок.

"60% ринку — це Ізмаїл, перекриття його таким чином вже в понеділок підніме ціни за Західними базисами на 2 грн мінімум, створить дикий дефіцит бензовозів та призведе до поетапних зупинок АЗС, починаючи зі східних та південних регіонів", — написав Левушкін.

Він попередив, що тільки бензовози здатні швидко розв'язати цю проблему, а бензовози вимагають водіїв, яких вже дуже мало. І якби зараз був високий сезон, то "ми б швидко згадали, що таке паливна криза в її розквіті".

"Віримо у краще, але підняти рівень бронювання для водіїв із АДР та міжнародників хоча б до 75% просто критично необхідно", — резюмував Левушкін.

Водночас віцепрем'єр Олексій Кулеба заявив, що Україна і Молдова готують об'їзні маршрути після удару РФ по мосту в районі Маяків. Наразі всі пасажирські, вантажні та транзитні потоки переспрямовуються з урахуванням безпеки та пропускної спроможності доріг. Паралельно триває координація з Молдовою для стабільної роботи логістики півдня України.

Якщо міст у Маяках буде повністю зруйнований, дістатися з Ізмаїла до решти Одеської області можна буде лише через Румунію.

З 18 грудня рух на трасі Одеса-Рені в районі села Маяки було перекрито через постійні обстріли транспортної інфраструктури, зокрема, мосту через Дністер. На прикордонних пунктах виник транспортний колапс.

Тим часом стало відомо, що коли росіяни атакували міст у Маяках, вони вбили матір трьох дітей, яка поверталась до Одеси машиною.