Обстріли Одещини: є загроза росту цін та дефіциту бензину, — експерт

Про такі ризики попередив засновник транспортної компанії Prime Дмитро Левушкін. За його словами обстріли мосту на трасі Одеса-Рені можуть заблокувати до 60% імпорту пального в Україну.

У разі остаточного руйнування переправи логістику з Ізмаїлом буде розірвано, а доставка вантажів стане можливою тільки в обхід через Румунію і Молдову, повідомив Левушкін у дописі на Facebook.

Левушкін попередив про ріст цін на паливо

За прогнозом Левушкіна, порушення цієї транспортної артерії вже на початку тижня може підняти ціни на паливо щонайменше на 2 гривні. На переналаштування логістики ринку знадобиться близько тижня, проте ситуацію також ускладнює гостра нестача водіїв, здатних оперативно забезпечити нові маршрути поставок.

"60% ринку — це Ізмаїл, перекриття його таким чином вже в понеділок підніме ціни за Західними базисами на 2 грн мінімум, створить дикий дефіцит бензовозів та призведе до поетапних зупинок АЗС, починаючи зі східних та південних регіонів", — написав Левушкін.

Він попередив, що тільки бензовози здатні швидко розв'язати цю проблему, а бензовози вимагають водіїв, яких вже дуже мало. І якби зараз був високий сезон, то "ми б швидко згадали, що таке паливна криза в її розквіті".

"Віримо у краще, але підняти рівень бронювання для водіїв із АДР та міжнародників хоча б до 75% просто критично необхідно", — резюмував Левушкін.

Водночас віцепрем'єр Олексій Кулеба заявив, що Україна і Молдова готують об'їзні маршрути після удару РФ по мосту в районі Маяків. Наразі всі пасажирські, вантажні та транзитні потоки переспрямовуються з урахуванням безпеки та пропускної спроможності доріг. Паралельно триває координація з Молдовою для стабільної роботи логістики півдня України.

Якщо міст у Маяках буде повністю зруйнований, дістатися з Ізмаїла до решти Одеської області можна буде лише через Румунію.

З 18 грудня рух на трасі Одеса-Рені в районі села Маяки було перекрито через постійні обстріли транспортної інфраструктури, зокрема, мосту через Дністер. На прикордонних пунктах виник транспортний колапс.

Тим часом стало відомо, що коли росіяни атакували міст у Маяках, вони вбили матір трьох дітей, яка поверталась до Одеси машиною.