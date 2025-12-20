"Уряд терміново ліквідує наслідки": Свириденко прокоментувала чутки про дефіцит і підвищення цін на пальне

Через удари РФ по мостах на Одещині експерти закликали українців готуватися до можливого дефіциту підвищення цін на пальне: в уряді пояснили, яка ситуація в регіоні та чи правдиві прогнози.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко запевнила, що змін у цінах на пальне в Україні через поточну ситуацію на Одещині очікувати не варто. Про це посадовиця розповіла увечері 19 грудня.

"Уряд терміново ліквідовує наслідки цинічного російського обстрілу основного мосту, який з’єднує Одесу та Ізмаїл", — зазначила Свириденко.

Посадовиця повідомила, що наразі першочерговим завданням є забезпечення альтернативного сполучення на Одещині, над чим працює уряд. Сама Одеська область наразі забезпечена "усіма необхідними ресурсами" для забезпечення стабільності, наголосила Свириденко.

"Цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, не буде. Забезпечуємо стабільну роботу банківської та платіжної систем", — повідомила голова уряду.

Свириденко також розповіла, що на Одещині працюють над спрощеннями умов для пасажирських перевезень у зв'язку з російськими ударами. Також посадовиця анонсувала розширення можливостей перевезень залізницею.

"Особливу увагу приділяємо умовам для безперервної роботи бізнесу", — наголосила посадовиця.

Відповідальним в уряді за координацію кроків обрано віце-прем’єр-міністра Олексія Кулебу.

Надзвичайна ситуація на Одещині: що відомо про можливе підвищення цін

19 грудня засновник транспортної компанії Prime Дмитро Левушкін прокоментував ситуацію в Одеській області, заявивши про те, що виникла загроза росту цін та дефіциту бензину. Він зокрема оцінив, що обстріли мосту на трасі Одеса-Рені можуть заблокувати до 60% імпорту пального в країну.

Експерт зазначив, що якщо переправу буде повністю зруйновано, то логістику з Ізмаїлом буде втрачено, а доставка вантажів стане можливою тільки в обхід через сусідні країни — Румунію і Молдову.

Нагадаємо, 18 грудня Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Одещині повідомила, що через атаку росіян рух на одній з головній трас перекрили.

19 грудня росіяни знову атакували інфраструктуру Одещини, через що загинули семеро людей і є багато постраждалих.