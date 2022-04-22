Краткий дайджест по ситуации на рынке нефтепродуктов и прогноз цен на бензин и ДТ

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Дефицит сохраняется. Кто-то считает, что он ужесточается, другие — что ситуация стабилизировалась. Оценки субъективны, потому что пока точно неизвестен объем потребления. С одной стороны, очередей на заправки нет, но с другой – многие станции по всей стране простаивают, а работающие станции не имеют всего ассортимента и отпускают всего по 20 л. В последнее время наблюдаю введение ограничений и для коммерческих клиентов.

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Единственные неприкосновенные и полностью обеспеченные — силовики и муниципалитеты.

Почему сохраняется нехватка топлива на АЗС?

В марте основной задачей был поиск ресурсов в Европе, большую часть рынка закрывал Кременчуг. С начала апреля завода нет, импортные ресурсы законтрактованы, но теперь перед импортерами другая задача – привезти горючее.

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Почему дорожает газ для автомобилей и грозит ли Украине тотальный дефицит автогаза

В Европе нет лишних цистерн и локомотивов. Более того, ситуация стала неожиданной для самих европейцев: оказалось, что вагоны из одной страны не всегда могут передвигаться по железной дороге соседей из-за дополнительных технических требований.

Из позитива – активизировался автомобильный импорт. Для понимания всеобъемлющего поиска ресурса украинцами – впервые (на моей памяти) отмечен импорт бензина из Германии. Спойлер – ждем продукт из Нидерландов и Бельгии.

Проблема в том, что машинами много не навозишь.

Напряженная ситуация по всем видам горючего, но по дизелю она выглядит максимальной. Свое слово сказал и спрос со стороны аграриев. Хотя по всем признакам он меньше, чем ожидалось. Мне неизвестны случаи, чтобы кто-то не смог купить горючее или где-то были очереди из бензовозов. Среди версий – имеющиеся у фермеров стоки топлива, сокращение посевных работ, выбор в пользу менее "капризных" культур и упрощение технологий с целью экономии горючего и удобрений и т.п.

Цены на топливо в Украине

Этот фактор нужно было вынести в предыдущий раздел, ведь он напрямую влияет и на темпы снабжения, и на наличие топлива на АЗС. Правительство продолжает осуществлять госрегулирование, которое из-за дефицита дает обратный эффект. Установленная цена есть, но нет продукта. Как в советском магазине. Будем надеяться, что мы просто не все знаем, а в правительстве знают больше и делают то, что нужно.

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Прощай, А-92. Какой бензин можно купить на украинских АЗС и с какими ограничениями

Наиболее тревожная ситуация с дизтопливом, но в последние дни снова появились опасения и по бензину. Но! Из-за дефицита на рынке появился продукт с мини-НПЗ. Не очень много и не очень качественный, но и на том спасибо. Тем более, что для повышения октана "малые нефтеперерабатывающие" вынуждены добавлять биоэтанол нашего производства, а это хорошо!

Газ превратился в призрак: то есть, то нет. Цена подкрадывается к цене бензина. Из хорошего – импорт автогаза начал заходить стабильно, понемногу увеличиваясь. Из экзотики – американский LPG! Кто-то уже едет на молекулах свободы!

В опте цена на дизтопливо стартует с 39,5 и заканчивается на 44 грн/л. Предложений немного, но они есть. Напомню, что предельная "правительственная" цена для АЗС – те же 39,5. На несистемных станциях на ограничения стали забивать, сообщали даже о 45 грн/л. Однако без ограничений по литражу. Настоящее рыночное явление!

[ + – ] Из-за дефицита на рынке появился продукт с мини-НПЗ. Не очень много и не очень качественный, но и на том спасибо Фото: Иллюстративное фото

Есть надежда, что через неделю-другую сезонный спрос немного "присядет" и станет несколько легче. С другой стороны, люди возвращаются, Киев оживает, стоит в пробках, жжет драгоценное горючее, в том числе и вышеупомянутые молекулы свободы.

Когда продукт есть через раз, говорить о прогнозе цен как-то странно. Тем не менее, продолжаем ориентироваться на мировые цены, которые хоть и продолжают колебаться, но, кажется, нащупали коридор. Удавка на шее российского нефтяного экспорта будет еще держать мир в напряжении, пока ОПЕК не перестанет корчить из себя обиженного и не начнет давать на рынок больше нефти. К тому времени мы ожидаем увеличения добычи Штатами и другими странами с высокой себестоимостью производства углеводородов.

Некоторые могут себя успокоить тем, что из-за высоких цен на колонках стонут и в Европе, и в США. Байден акцентирует внимание на этом почти в каждой своей речи. Даже в Беларуси растут цены на горючее (хотя там, скорее, это попытка заработать на своих гражданах, потому что экспорта уже не осталось). Ничего не слышно разве что из россии, из-за которой мы это все имеем. Надеюсь, смена мест не заставит себя ждать.

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