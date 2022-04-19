Прощай, А-92. Какой бензин можно купить на украинских АЗС и с какими ограничениями

Какой бензин и откуда поступает в Украину и почему на рынке все реже можно встретить бензин А-92.

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Выбор на украинских АЗС уже не тот, что раньше, а топливо все еще отпускают в ограниченном количестве — не более 20 литров на заправку легкового автомобиля. Фокус спросил экспертов о том, как обстоят дела с наличием бензина А-95 и А-92, и стоит ли украинским автомобилистам опасаться серьезного дефицита бензина.

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Пришел издалека. Откуда А-95 на украинских заправках

После отказа от поставок топлива из России и Беларуси Украина построила логистические цепочки по доставке топлива из стран Евросоюза.

"Ближайшие нефтеперерабатывающие мощности – это литовский завод в Мажейкяй. Также есть нефтепереработка в Польше и Румынии. Контракты конфиденциальны: нельзя точно сказать, откуда именно идут поставки. Но то, что мы видим определенно — они начинают налаживаться", — отмечает директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

Его слова подтверждает представитель рынка, начальник департамента розничной торговли нефтепродуктами компании "Амик Украина" Евгений Винниченко.

"Весь бензин, который продаем, мы завозим из-за границы. Сейчас мы везем А-95 и дизель из Литвы", — поясняет Евгений Винниченко.

Основной способ поставок, на который перешла компания "Амик Украина", — с помощью бензовозов.

"Наши партнеры нам очень помогают. Но есть проблема с количеством транспорта, который может заниматься такими перевозками. Один рейс машины занимает около четырех дней. Мы просто не успеваем подавать машины и вывозить топливо, чтобы в полной мере снабжать автозаправки", — говорит Винниченко.

Он надеется, что во второй половине апреля компания сможет ускориться и поставлять топливо в Украину быстрее.

"Амик Украина" публикует карту со своими автозаправками, но не уточняет детали — какое именно топливо там можно купить, в каких объемах и по какой цене.

публикует карту со своими автозаправками, но не уточняет детали — какое именно топливо там можно купить, в каких объемах и по какой цене. На заправках ОККО , в основном, есть бензин марки А-95, стандартное ограничение — 20 л в один бак, чаще всего, расчет возможен по топливным картам и талонам, а также банковскими платежными картами, а не за наличку. Меньше всего работающих заправок — на севере и востоке Украины.

, в основном, есть бензин марки А-95, стандартное ограничение — 20 л в один бак, чаще всего, расчет возможен по топливным картам и талонам, а также банковскими платежными картами, а не за наличку. Меньше всего работающих заправок — на севере и востоке Украины. Автозаправки сети БРСМ предлагают клиентам заправиться топливом 95e Premium+ по 32,49 грн/л, 95 Euro стоит 33,84 грн, 92-го практически нет в наличии. Заправки сети БРСМ работают на западе, в Киеве и центральной части Украины, а вот в Чернигове, согласно карте, открытых заправок нет, в Харькове и на юге их очень мало.

Дефицитный эконом-вариант. Появится ли на заправках бензин А-92

Бензин А-92 сложно найти на общедоступных картах автозаправок — в сети ОККО им можно заправиться разве что в городе Чоп Закарпатской области.

"Сегодня в связи с тем, что Кременчугский НПЗ остановлен, А-92 больше негде взять. В Европе бензина А-92 как такового нет", — говорит Евгений Винниченко.

Он прогнозирует, что если работу Кременчугского нефтеперерабатывающего завода не восстановят скоро, то в Украине не будет новых поставок бензина А-92.

[ + – ] Бензин А-95 и дизель в Украину сейчас везут из Литвы Фото: Getty Images

"Если какие-то партии будут появляться – это мини-НПЗ, чья деятельность не находится в законном поле. Большие сети не будут покупать такое топливо", — подчеркивает Винниченко.

Эксперт поясняет, что решение правительства снизить экологические требования не выводит мини-НПЗ в легальную плоскость, потому что основная проблема в их деятельности — нарушение налогового законодательства.

Роман Ницович говорит, что бензин А-92, в основном, используют для авто старше 20 лет или для того, чтобы сэкономить: "В Европе нет бензина А-92, потому что там автопарк новее". Как правило, А-92 используют для автомобилей с карбюраторными двигателями. Также этот вид топлива предпочитают многие владельцы мотоциклов.

С желанием сэкономить будет сложно: пока в Украине нет собственного производства топлива, не будет и дешевого бензина. Хотя до сих пор действует государственное регулирование цен. Участники рынка и эксперты подчеркивают: в условиях высоких рисков из-за войны, а также новых, гораздо более дорогих логистических цепочек, особенно сложно устанавливать цены в рекомендованных государством рамках.

Дешевого автомобильного газа в Украине пока тоже не будет: автогаз поступал из Беларуси и РФ, но после начала войны поставок больше нет.

Украинские власти приняли ряд решений, чтобы поддержать отрасль: акциз отменили, НДС снизили с 20% до 7%. Благодаря этому, цены на заправках были снижены. Однако до сих пор действует введенное около года назад госрегулирование, которое недавно распространили и на топливо премиум-сегмента.

Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн констатировал подрыв 20 нефтебаз и рассказал о том, как отрасль адаптировалась к новым реалиям, а также что нужно для того, чтобы избежать закрытия автозаправок.

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