Цены на бензин снижаются. Что и как влияет на стоимость топлива в Украине

Цена топлива на украинских АЗС плавно идет вниз. Эксперты говорят — все благодаря отмене акциза. Но есть и другие причины. Фокус выяснил детали.

Автомобильное топливо начало стремительно дорожать с первого дня полномасштабного вторжения России на территорию Украины и к середине марта цена бензина в Украине превысила 40 грн/л. Государство отреагировало — парламент отменил акциз и снизил НДС с 20% до 7%. Закон вступил в силу 18 марта, тогда же цены на топливо резко снизились.

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На данный момент самый дешевый бензин А-95 в Киевской области продает Авиас по 33 грн/л; WOG и ОККО отпускают это же топливо по 33,52 грн, а на заправках Socar цена составляет 39,97 грн/л.

Цена на дизтопливо варьируется в пределах 35-39,97 грн/л.

Цена автомобильного топлива в разных сетях АЗС на 29 марта

[ + – ] На данный момент самый дешевый бензин А-95 в Киевской области продает Авиас по 33 грн/л Фото: auto.ria.com

Что повлияло на цены на дизтопливо и бензин. Льготы и послабления в пользу рынка горючего

Эксперты говорят, что решения власти по снижению налогов и упрощению таможенных процедур "успокоили" цены на топливо.

"Увеличение логистической составляющей в методике определения рекомендованных цен также способствовало стабилизации рынка. Потому что логистическая составляющая выросла из-за блокировки морских портов и отказа от поставок российского и белорусского топлива", — уточняет Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея".

Кроме того, власть ослабила эко-требования к топливу. И даже это еще не все.

"Еще позитив — упростили пересечение границы водителями бензовозов. Ведь сейчас военнообязанные не могут покидать территорию Украины, а абсолютное большинство водителей бензовозов — военнообязанные. Это была проблема, ее решили", — говорит Рябцев.

[ + – ] Из-за дефицита продавцы часто вынуждены ограничивать продажу бензина до 20-30 л в одни руки Фото: pexels.com

Все эти меры позитивно повлияли на рынок топлива в Украине в условиях войны.

"Если бы этого не сделали, сегодня была бы цена 50 грн/л. А поскольку убрали налоги, то бензин стоит 34 грн, дизтопливо 37 грн. Конечно, это сработало. Но по факту это сработало за счет продавцов, потому что они согласились продавать имеющееся топливо с акцизом по расчету, который создавали для горючего без акциза. Это продажа в лучшем случае в ноль. В общем ситуация такая, что о бизнесе уже давно речь не идет", — говорит Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95".

Ложка дегтя или справедливость? Цены на премиальное топливо ограничили

На прошлых выходных Кабмин ограничил цены на премиальное топливо.

"80% топлива, в основном, бензина, как наиболее дефицитной марки, реализуется по регулируемым ценам. Но из-за дефицита продавцы часто вынуждены ограничивать продажу 20-30 л в одни руки. Это позволяет заправить максимальное количество потребителей", – рассказывает Сергей Куюн.

Эксперт уточняет: если покупателю нужны большие объемы горючего, чтобы создать запас, можно дополнительно приобрести бензин премиальной марки, отпуск которой не нормируется.

"В основном объеме сейчас отрицательная или нулевая рентабельность. А продажа этих премиальных марок позволяла выровнять ситуацию, немного увеличить прибыль для покрытия существенно увеличившихся затрат. Трагедии в этих 5% нет, но это точно не улучшит состояние поставщиков, задача которых просто выстоять", — уверен Сергей Куюн.

[ + – ] Решения власти по снижению налогов и упрощению таможенных процедур "успокоили" цены на топливо Фото: Pexels

Геннадий Рябцев придерживается другого мнения. Он говорит, что сейчас понятие "премиальное топливо" — это выдумка субъектов хозяйствования. Это до 2019-го года было социальное топливо, которое соответствовало эко-нормам Евро3, потом Евро4, а премиальное топливо — нормам Евро5. В последнее время (до послабления эко-норм на время войны) в Украине все топливо должно было соответствовать нормам Евро5.

"В течение длительного периода правительство игнорировало то, что потребителей обманывали. Поскольку прирост экологических и эксплуатационных характеристик премиальных марок топлива не соответствовал величине наценки на литре 5 грн и более. Сейчас правительство обратило на это внимание и установило предельные наценки", — сказал Рябцев.

Меньше объемы, больше поддержки. Что поможет украинскому рынку топлива

Геннадий Рябцев считает, что из-за военных действий рынок топлива в Украине нуждается в новых подходах.

"Необходимо рассредоточить запасы топлива по территории Украины и отказаться от прежних подходов, которые предполагали сосредоточение больших объемов топлива на нефтебазах. Сейчас нужно обеспечивать потребителей топливом адресно, без предварительного накопления ресурсов", — настаивает Рябцев.

Сергей Куюн также говорит об очевидных рисках для компаний, продолжающих поставлять топливо в Украину в условиях войны.

"Я считаю, что государству следует подумать, как снизить эти риски для компаний, взять на себя часть этих рисков. Возможно, ввести страхование или предоставить другие гарантии, чтобы компании могли продолжать выполнять свою основную функцию — наполнять рынок топливом", – предлагает Куюн.

Напомним, правительство ввело госрегулирование цен на топливо 14 мая 2021 года. С тех пор НАК "Нафтогаз" просчитывал рекомендованные цены на топливо, а Минэкономики публиковало их. Исключение составляли так называемые премиальные марки топлива.

Недавно Кабмин постановил, что цена премиального топлива не может превышать стоимость обычного бензина или дизеля более, чем на 5%. Об этом 26 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.