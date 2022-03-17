Будет больше бензина: снижение эко-требований приведет к росту производства топлива в Украине

Сейчас не время заботиться об экологии, говорит эксперт.

Снижение экологических требований к топливу позволит мини нефтеперерабатывающим заводам легально производить топливо стандарта Евро-3 и Евро-4, в том числе для потребностей военнослужащих и аграриев. Об этом в комментарии Фокусу сказал Геннадий Рябцев, директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

"Речь идет о производстве бензинов на мощностях, которые существуют в Украине. Теперь можно легально выпускать такое топливо на предприятиях малой производительности, так называемых мини-НПЗ, которых достаточно в Украине и которые на время военного состояния могут обеспечить не не только военных, но и аграриев", — говорит Рябцев.

По его словам, большая часть транспорта, которым пользуются Вооруженные Силы Украины, не рассчитана на использование топлива Евро-5. Поэтому такое решение Кабмина вполне ожидаемо.

"Сейчас не время для соблюдения экологических норм Евро. Учитывая разрушения, нанесенные экономике Украины, и выбросы в окружающую среду, которые осуществляются в том числе оккупационной армией, заботиться об окружающей среде мы будем после победы", — утверждает эксперт.

Напомним, нефтепродукты класса Евро-3 в Украине запретили продавать в 2016 году, а бензин и дизель Евро-4 – в 2018 году.

Кабмин на время военного положения разрешил обращение топлив Евро-3 и Евро-4, сообщили в Минэнерго. Ранее Верховная Рада отменила акциз на бензин и дизель и снизила НДС с 20 до 7%. Оба эти решения направлены на удешевление нефтепродуктов.