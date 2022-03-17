Буде більше бензину: зниження ековимог призведе до зростання виробництва палива в Україні

Наразі не час дбати про екологію, каже експерт.

Зниження екологічних вимог до палива дозволить міні нафтопереробним заводам легально виробляти паливо стандарту Євро-3 та Євро-4, зокрема для потреб військовослужбовців та аграріїв. Про це в коментарі Фокусу сказав Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів Науково-технічного центру "Псіхея".

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"Йдеться про виробництво бензинів на потужностях, які існують в Україні. Тепер можна легально випускати таке паливо на підприємствах малої продуктивності, так званих міні-НПЗ, яких достатньо в Україні і які на час воєнного стану можуть забезпечити не лише військових, а й аграріїв", — каже Рябцев.

За його словами, більшість транспорту, яким користуються Збройні Сили України, не розрахована на використання палива Євро-5. Тому таке рішення Кабміну цілком очікуване.

"Зараз не час для дотримання екологічних норм Євро. Враховуючи руйнування, завдані економіці України, та викиди в навколишнє середовище, що здійснює зокрема окупаційна армія, піклуватися про довкілля ми будемо після перемоги", — стверджує експерт.

Нагадаємо, нафтопродукти класу Євро-3 в Україні заборонили продавати у 2016 році, а бензин та дизель Євро-4 — у 2018 році.

Кабмін на час воєнного стану дозволив обіг палив Євро-3 та Євро-4, повідомили в Міненерго. Раніше Верховна Рада скасувала акциз на бензин та дизель та знизила ПДВ з 20 до 7%. Обидва ці рішення спрямовані на здешевлення нафтопродуктів.