На нефтяном фронте. Какие страны могут заменить российскую нефть и как близко они к этому подошли?

"Быстрый взгляд на общую ситуацию показывает, что главная проблема — в договороспособности США и отношениях Вашингтона с этими государствами, а также состояние инфраструктуры и наличие возможностей. Мягко выражаясь, все сложно, и без непопулярных для Байдена политических торгов не обойтись". Мнение.

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Иран, который прочат на роль главного выгодоприобретателя передела нефтегазового рынка за счет РФ, все еще под санкциями, а переговоры о "ядерной программе" застопорились из-за неготовности администрации Байдена идти на уступки и снимать санкции, опасаясь острой политической реакции в Вашингтоне в преддверии выборов в ноябре.

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Саудовская Аравия и ОАЭ пока что не демонстрируют желания рвать связи с РФ, отказываться от формата ОПЕК+, увеличивать добычу и заливать нефтью европейский рынок. Высокие цены им выгодны, а просто так исполнять волю США нынешние руководители аравийских монархий не спешат, особенно учитывая, что отношения у них с Байденом натянутые.

Важно

Надо знать, где нажать. Как будут набирать обороты санкции против РФ (схема)

В Ливии, которая тоже может поиграть в нефтяные игры вокруг РФ, до сих пор не решен вопрос двоевластия, без которого принятие решений невозможно. Вчера южные и восточные ливийские племена, лояльные восточно-ливийскому правительству Фатхи Башаги (которого поддерживают ОАЭ, Саудия, Египет, Россия и Турция), заблокировали работу нефтяных месторождений и терминалов на побережье. Они требуют отставки проамериканского премьер-министра в Триполи Абдель-Хамида Дбейбы и руководства национальной нефтяной компании, которое его поддерживает. В случае прихода первых к власти в Триполи, роль США в нефтяных решениях в Ливии будет уменьшена, а для увеличения добычи необходимы будут огромные капиталовложения.

Венесуэла и Колумбия — две страны, которые претендуют на то, чтобы заменить те 3% российской тяжелой нефти, от которой отказались Штаты в марте. Заменить российскую нефть в Европе они вряд ли смогут. К тому же, с обеими странами у Байдена сложные взаимоотношения.

С газом все еще сложнее, так как уровень зависимости европейских стран от него гораздо выше, что требует еще больше денег и мощностей.

Поэтому, я думаю, энергетические санкции в Европе, скорее всего, будут оформлены точечно и ситуативно. Страны, которые захотят отказаться от российских энергоносителей и смогут себе это позволить, это сделают. Остальные пообещают сделать это в перспективе нескольких лет, как уже заявил об этом канцлер Австрии.

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