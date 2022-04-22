Стислий дайджест щодо ситуації на ринку нафтопродуктів і прогноз цін на бензин та ДП

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Дефіцит триває. Хтось вважає, що він посилюється, інші — що ситуація стабілізувалась. Оцінки суб’єктивні, бо наразі точно невідомий обсяг споживання. З одного боку, черг на заправки немає, хоча з іншого — багато станцій по всій країні простоює, а робочі станції не мають всього асортименту та відпускають лише по 20 л. Останнім часом спостерігаю введення обмежень і для комерційних клієнтів.

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Єдині недоторкані та повністю забезпечені — силовики та муніципалітети.

Чому зберігається нестача палива на АЗС?

У березні основним завданням був пошук ресурсів у Європі, велику частину ринку закривав Кременчук. З початку квітня заводу нема, імпортні ресурси законтрактовані, але тепер перед імпортерами інше завдання — привезти пальне.

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Чому дорожчає газ для автомобілів і чи загрожує Україні тотальний дефіцит автогазу

У Європі немає зайвих цистерн і локомотивів. Більш того, ситуація стала несподіваною для самих європейців: з'ясувалося, що вагони з однієї країни не завжди можуть пересуватись по залізниці сусідів через додаткові технічні вимоги.

З позитиву — активізувався автомобільній імпорт. Для розуміння всеосяжності пошуків ресурсу українцями — вперше (на моїй пам’яті) зазначений імпорт бензину з Німеччини. Спойлер — чекаємо продукт із Нідерландів і Бельгії.

Проблема в тому, що багато машинами на навозиш.

Напружена ситуація щодо всіх видів пального, але щодо дизелю вона виглядає найбільшою. Своє слово сказав і попит із боку аграріїв. Хоча за всіма ознаками він менший, ніж очікувалось. Мені невідомі випадки, щоб хтось не зміг купити пальне або щоб десь були черги з бензовозів. Серед версій — наявні у фермерів стоки пального, скорочення посівних робіт, вибір на користь менш "примхливих" культур і спрощення технологій із метою економії пального та добрив тощо.

Ціни на пальне в Україні

Цей чинник треба було винести у попередній розділ, адже він напряму впливає й на темпи постачання й на наявність пального на АЗС. Уряд продовжує держрегулювання, яке через дефіцит дає зворотній ефект. Встановлена ціна є, але нема продукту. Як у радянському магазині. Будемо сподіватися, що ми просто не все знаємо, а в уряді знають більше й роблять те, що треба.

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Прощавай, А-92. Який бензин можна купити на українських АЗС і з якими обмеженнями

Найбільш тривожна ситуація з дизпаливом, але в останні дні знову з’явилися побоювання й щодо бензину. Але! Через дефіцит на ринку з’явився продукт із мініНПЗ. Не дуже багато й не дуже якісний, але й за те спасибі. Тим більше, що для підвищення октану "малі нафтопереробні" вимушені додавати біоетанол нашого виробництва, а то є добре!

Газ перетворився на примару: то є, то нема. Ціна підкрадається до ціни бензину. З хорошого — імпорт автогазу почав заходити стабільно, потрохи збільшуючись. З екзотики — американський LPG! Хтось уже їде на молекулах свободи!

У гурті ціна на дизпальне стартує з 39,5 та закінчується на 44 грн/л. Пропозицій небагато, але вони є. Нагадаю, що гранична "урядова" ціна для АЗС — ті ж самі 39,5. На несистемних станціях на обмеження почали забивати, повідомляли навіть про 45 грн/л. Проте без обмежень літражу. Справжній ринковий прояв!

Фото: Иллюстративное фото

Є надія, що за тиждень-другий сезонний попит трохи "присяде" та стане дещо легше. З іншого боку, люди повертаються, Київ оживає, стає у корках, палить дорогоцінне пальне, зокрема й вищезгаданні молекули свободи.

Коли продукт є через раз, говорити про прогноз цін якось дивно. Тим не менш, продовжуємо орієнтуватися на світові ціни, які хоч й продовжують коливатись, але, здається, намацали якийсь коридор. Зашморг на шиї російського нафтового експорту буде ще тримати світ у напрузі, поки ОПЕК не скінчить корчити із себе ображеного й не почне давати на ринок більше нафти. До того часу очікуємо збільшення видобутку Штатами й іншими країнами з високою собівартістю виробництва вуглеводнів.

Дехто може себе заспокоїти тим, що через високі ціні на колонках стогнуть й у Європі, й у США. Байден акцентує на цьому майже у кожній своїй промові. Навіть у Білорусі зростають ціни на пальне (хоча там скоріше це спроба заробити на своїх громадянах, бо експорту вже не лишилося). Нічого не чути хіба шо з росії, через яку маємо це все. Сподіваюсь, зміна місць не забариться.

Джерело.

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