Volkswagen показав стильні електромобілі для Дарта Вейдера та Обі-Вана Кенобі (відео)

Презентацію двох оригінальних версій Volkswagen ID.Buzz приурочили до прем'єри "Обі-Ван Кенобі". Концепт-кари символізують світлу та темну сторону сили.

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Електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz 2023 отримав одразу дві оригінальні версії. Концепт-кари присвятили новому серіалу "Обі-Ван Кенобі", перший епізод якого виходить сьогодні, 27 травня. Їхні подробиці розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

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[ + – ] Volkswagen ID. Buzz Light Side Edition прикрашений символікою повстанців із "Зоряних воєн" Фото: Volkswagen

Нові Volkswagen ID. Buzz Light Side Edition та Dark Side Edition створили спільно стилісти німецького бренду та дизайнери студії Lucasfilm. Як випливає з назв, електрокари представляють світлу і темну сторони сили та призначені для Обі-Вана Кенобі і Дарта Вейдера.

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В основі Volkswagen ID. Buzz Light Side Edition — пасажирський варіант електромобіля. У нього біло-синє забарвлення, а на 21-дюймових дисках та задньому склі з'явилися логотипи повстанців із "Зоряних воєн". Днище прикрасили блакитним неоновим підсвічуванням — як у лазерних мечах джедаїв.

[ + – ] Volkswagen ID. Buzz Dark Side Edition виконаний у стилі Дарта Вейдера Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Buzz Dark Side Edition створено на базі вантажної версії моделі. Він червоно-чорний та з логотипами галактичної імперії. Підсвічування днища тут червоне, як у мечі Дарта Вейдера.

Обидва концепт-кари оснащені стандартною силовою установкою електромотором потужністю 204 к. с. та акумуляторною батареєю ємністю 82 кВт∙год. Вони розвивають 145 км/год.

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Крім того, Обі-Ван Кенобі у виконанні Юена Макгрегора, а також дроїди С-3PO та R2-D2 засвітилися у новому рекламному ролику Volkswagen ID. Buzz. За сюжетом роботи прийняли електромобіль за свого.

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