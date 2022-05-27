Volkswagen показав стильні електромобілі для Дарта Вейдера та Обі-Вана Кенобі (відео)
Презентацію двох оригінальних версій Volkswagen ID.Buzz приурочили до прем'єри "Обі-Ван Кенобі". Концепт-кари символізують світлу та темну сторону сили.
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Електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz 2023 отримав одразу дві оригінальні версії. Концепт-кари присвятили новому серіалу "Обі-Ван Кенобі", перший епізод якого виходить сьогодні, 27 травня. Їхні подробиці розкрили на офіційному сайті Volkswagen.
Нові Volkswagen ID. Buzz Light Side Edition та Dark Side Edition створили спільно стилісти німецького бренду та дизайнери студії Lucasfilm. Як випливає з назв, електрокари представляють світлу і темну сторони сили та призначені для Обі-Вана Кенобі і Дарта Вейдера.Важливо
В основі Volkswagen ID. Buzz Light Side Edition — пасажирський варіант електромобіля. У нього біло-синє забарвлення, а на 21-дюймових дисках та задньому склі з'явилися логотипи повстанців із "Зоряних воєн". Днище прикрасили блакитним неоновим підсвічуванням — як у лазерних мечах джедаїв.
Volkswagen ID. Buzz Dark Side Edition створено на базі вантажної версії моделі. Він червоно-чорний та з логотипами галактичної імперії. Підсвічування днища тут червоне, як у мечі Дарта Вейдера.
Обидва концепт-кари оснащені стандартною силовою установкою електромотором потужністю 204 к. с. та акумуляторною батареєю ємністю 82 кВт∙год. Вони розвивають 145 км/год.
Крім того, Обі-Ван Кенобі у виконанні Юена Макгрегора, а також дроїди С-3PO та R2-D2 засвітилися у новому рекламному ролику Volkswagen ID. Buzz. За сюжетом роботи прийняли електромобіль за свого.
Раніше Фокус розповідав, що Volkswagen представив найпотужніший та найшвидший Golf в історії.