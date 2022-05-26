Реставратори повернули до життя унікальний восьмиколісний Volkswagen (фото)

Volkswagen Half-Track Fox створив австрійський механік Курт Кетцнер для подорожей зимовими Альпами. Восьмиколісний всюдихід оснащений скромним 34-сильним двигуном.

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Рідкісний Volkswagen Half-Track Fox отримав друге життя. Оригінальний восьмиколісний всюдихід відреставрували у підрозділі Volkswagen Classic Vehicles. Про це повідомляє пресслужба німецької марки.

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[ + – ] В основі всюдихода лежить популярний Volkswagen T1 Фото: Volkswagen

Транспортний засіб справді дуже незвичайний. Його створив у 1962 році механік Volkswagen із Відня Курт Кетцнер. Він вирішив перетворити культовий мікроавтобус хіпі Volkswagen T1 на позашляховик для зимових Альп.

[ + – ] На задні колеса натягнуті гусениці Фото: Volkswagen

Volkswagen T1 став восьмиколісним, причому на двох задніх осях з'явилися гусениці. Для цього там встановили менші 13-дюймові шини тоді, як передні колеса взули у 14-дюймову позашляхову гуму. Всередині з'явилися лавки та розкладний стіл.

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Також з'явився диференціал, що блокується самостійно. Примітно, що двигун усюдихода залишився стандартним і не надто потужним. 1,2-літрова опозитна четвірка розвивала лише 34 к. с., тому Volkswagen Half-Track Fox розганявся лише до 35 км/год.

[ + – ] У салоні встановлені лавки та стіл Фото: Volkswagen

Свою назву Half-Track Fox ("напівгусенична лисиця") Volkswagen отримав за яскраво-оранжеве забарвлення. Всього Курт Кетцнер зумів зібрати два таких всюдиходи, а третій екземпляр так і залишився незавершеним. Саме цей Volkswagen Half-Track Fox у 1990 році потрапив до музею Porsche, а у 2018 році його викупив концерн Volkswagen і віддав на реставрацію до підрозділу Classic Vehicles.

[ + – ] Усього випущено лише два Volkswagen Half-Track Fox Фото: Volkswagen

Відновлений Half-Track Fox вже випробували в Альпах. Тест-пілоти Volkswagen зазначили, що він хоч і повільний, але має чудову прохідність на снігу.

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