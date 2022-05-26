Реставратори повернули до життя унікальний восьмиколісний Volkswagen (фото)
Volkswagen Half-Track Fox створив австрійський механік Курт Кетцнер для подорожей зимовими Альпами. Восьмиколісний всюдихід оснащений скромним 34-сильним двигуном.
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Рідкісний Volkswagen Half-Track Fox отримав друге життя. Оригінальний восьмиколісний всюдихід відреставрували у підрозділі Volkswagen Classic Vehicles. Про це повідомляє пресслужба німецької марки.
Транспортний засіб справді дуже незвичайний. Його створив у 1962 році механік Volkswagen із Відня Курт Кетцнер. Він вирішив перетворити культовий мікроавтобус хіпі Volkswagen T1 на позашляховик для зимових Альп.
Volkswagen T1 став восьмиколісним, причому на двох задніх осях з'явилися гусениці. Для цього там встановили менші 13-дюймові шини тоді, як передні колеса взули у 14-дюймову позашляхову гуму. Всередині з'явилися лавки та розкладний стіл.Важливо
Також з'явився диференціал, що блокується самостійно. Примітно, що двигун усюдихода залишився стандартним і не надто потужним. 1,2-літрова опозитна четвірка розвивала лише 34 к. с., тому Volkswagen Half-Track Fox розганявся лише до 35 км/год.
Свою назву Half-Track Fox ("напівгусенична лисиця") Volkswagen отримав за яскраво-оранжеве забарвлення. Всього Курт Кетцнер зумів зібрати два таких всюдиходи, а третій екземпляр так і залишився незавершеним. Саме цей Volkswagen Half-Track Fox у 1990 році потрапив до музею Porsche, а у 2018 році його викупив концерн Volkswagen і віддав на реставрацію до підрозділу Classic Vehicles.
Відновлений Half-Track Fox вже випробували в Альпах. Тест-пілоти Volkswagen зазначили, що він хоч і повільний, але має чудову прохідність на снігу.
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