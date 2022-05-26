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Реставратори повернули до життя унікальний восьмиколісний Volkswagen (фото)

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Volkswagen Half-Track Fox, Volkswagen T1, восьмиколісний автомобіль, гусеничний всюдихід, всюдихід Volkswagen
Фото: Volkswagen | Volkswagen Half-Track Fox створений для зимових Альп

Volkswagen Half-Track Fox створив австрійський механік Курт Кетцнер для подорожей зимовими Альпами. Восьмиколісний всюдихід оснащений скромним 34-сильним двигуном.

Рідкісний Volkswagen Half-Track Fox отримав друге життя. Оригінальний восьмиколісний всюдихід відреставрували у підрозділі Volkswagen Classic Vehicles. Про це повідомляє пресслужба німецької марки.

Volkswagen Half-Track Fox, Volkswagen T1, восьмиколісний автомобіль, гусеничний всюдихід, всюдихід Volkswagen
В основі всюдихода лежить популярний Volkswagen T1
Фото: Volkswagen

Транспортний засіб справді дуже незвичайний. Його створив у 1962 році механік Volkswagen із Відня Курт Кетцнер. Він вирішив перетворити культовий мікроавтобус хіпі Volkswagen T1 на позашляховик для зимових Альп.

Volkswagen Half-Track Fox, Volkswagen T1, восьмиколісний автомобіль, гусеничний всюдихід, всюдихід Volkswagen
На задні колеса натягнуті гусениці
Фото: Volkswagen

Volkswagen T1 став восьмиколісним, причому на двох задніх осях з'явилися гусениці. Для цього там встановили менші 13-дюймові шини тоді, як передні колеса взули у 14-дюймову позашляхову гуму. Всередині з'явилися лавки та розкладний стіл.

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Також з'явився диференціал, що блокується самостійно. Примітно, що двигун усюдихода залишився стандартним і не надто потужним. 1,2-літрова опозитна четвірка розвивала лише 34 к. с., тому Volkswagen Half-Track Fox розганявся лише до 35 км/год.

Volkswagen Half-Track Fox, Volkswagen T1, восьмиколісний автомобіль, гусеничний всюдихід, всюдихід Volkswagen
У салоні встановлені лавки та стіл
Фото: Volkswagen

Свою назву Half-Track Fox ("напівгусенична лисиця") Volkswagen отримав за яскраво-оранжеве забарвлення. Всього Курт Кетцнер зумів зібрати два таких всюдиходи, а третій екземпляр так і залишився незавершеним. Саме цей Volkswagen Half-Track Fox у 1990 році потрапив до музею Porsche, а у 2018 році його викупив концерн Volkswagen і віддав на реставрацію до підрозділу Classic Vehicles.

Volkswagen Half-Track Fox, Volkswagen T1, восьмиколісний автомобіль, гусеничний всюдихід, всюдихід Volkswagen
Усього випущено лише два Volkswagen Half-Track Fox
Фото: Volkswagen

Відновлений Half-Track Fox вже випробували в Альпах. Тест-пілоти Volkswagen зазначили, що він хоч і повільний, але має чудову прохідність на снігу.

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