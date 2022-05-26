Реставраторы вернули к жизни уникальный восьмиколесный Volkswagen (фото)
Volkswagen Half-Track Fox создал австрийский механик Курт Кетцнер для путешествий по зимним Альпам. Восьмиколесный вездеход оснащен скромным 34-сильным мотором.
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Редчайший Volkswagen Half-Track Fox получил вторую жизнь. Оригинальный восьмиколесный вездеход отреставрировали в подразделении Volkswagen Classic Vehicles. Об этом сообщает пресс-служба немецкой марки.
Транспортное средство действительно очень необычное. Его создал в 1962 году механик Volkswagen из Вены Курт Кетцнер. Он решил превратить культовый микроавтобус хиппи Volkswagen T1 во внедорожник для зимних Альп.
Volkswagen T1 стал восьмиколесным, причем на двух задних осях появились гусеницы. Для этого там установили меньшие 13-дюймовые шины тогда, как передние колеса обули в 14-дюймовую внедорожную резину. Внутри появились скамейки и раскладной стол.Важно
Также появился самоблокирующийся дифференциал. Примечательно, что двигатель вездехода остался стандартным и не слишком мощным. 1,2-литровая оппозитная четверка развивала всего 34 л. с., поэтому Volkswagen Half-Track Fox разгонялся только до 35 км/ч.
Свое название Half-Track Fox ("полугусеничная лиса") Volkswagen получил за ярко-оранжевый окрас. Всего Курт Кетцнеру удалось собрать два таких вездехода, а третий экземпляр так и остался незавершенным. Конкретно этот Volkswagen Half-Track Fox в 1990 году попал в музей Porsche, а в 2018 году его выкупил концерн Volkswagen и отдал на реставрацию в подразделение Classic Vehicles.
Восстановленный Half-Track Fox уже испытали в Альпах. Тест-пилоты Volkswagen отметили, что он хоть и медленный, но обладает отличной проходимостью на снегу.
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