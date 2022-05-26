Реставраторы вернули к жизни уникальный восьмиколесный Volkswagen (фото)

Volkswagen Half-Track Fox создал австрийский механик Курт Кетцнер для путешествий по зимним Альпам. Восьмиколесный вездеход оснащен скромным 34-сильным мотором.

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Редчайший Volkswagen Half-Track Fox получил вторую жизнь. Оригинальный восьмиколесный вездеход отреставрировали в подразделении Volkswagen Classic Vehicles. Об этом сообщает пресс-служба немецкой марки.

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[ + – ] В основе вездехода лежит популярный Volkswagen T1 Фото: Volkswagen

Транспортное средство действительно очень необычное. Его создал в 1962 году механик Volkswagen из Вены Курт Кетцнер. Он решил превратить культовый микроавтобус хиппи Volkswagen T1 во внедорожник для зимних Альп.

[ + – ] На задние колеса натянуты гусеницы Фото: Volkswagen

Volkswagen T1 стал восьмиколесным, причем на двух задних осях появились гусеницы. Для этого там установили меньшие 13-дюймовые шины тогда, как передние колеса обули в 14-дюймовую внедорожную резину. Внутри появились скамейки и раскладной стол.

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Также появился самоблокирующийся дифференциал. Примечательно, что двигатель вездехода остался стандартным и не слишком мощным. 1,2-литровая оппозитная четверка развивала всего 34 л. с., поэтому Volkswagen Half-Track Fox разгонялся только до 35 км/ч.

[ + – ] В салоне установлены скамейки и стол Фото: Volkswagen

Свое название Half-Track Fox ("полугусеничная лиса") Volkswagen получил за ярко-оранжевый окрас. Всего Курт Кетцнеру удалось собрать два таких вездехода, а третий экземпляр так и остался незавершенным. Конкретно этот Volkswagen Half-Track Fox в 1990 году попал в музей Porsche, а в 2018 году его выкупил концерн Volkswagen и отдал на реставрацию в подразделение Classic Vehicles.

[ + – ] Всего выпущено только два Volkswagen Half-Track Fox Фото: Volkswagen

Восстановленный Half-Track Fox уже испытали в Альпах. Тест-пилоты Volkswagen отметили, что он хоть и медленный, но обладает отличной проходимостью на снегу.

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