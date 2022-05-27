Volkswagen показал стильные электромобили для Дарта Вейдера и Оби-Вана Кеноби (видео)

Презентацию двух оригинальных версий Volkswagen ID.Buzz приурочили к премьере сериала "Оби-Ван Кеноби". Концепт-кары символизируют светлую и темную сторону силы.

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Электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz 2023 получил сразу две оригинальных версии. Концепт-кары посвятили новому сериалу "Оби-Ван Кеноби", первый эпизод которого выходит сегодня, 27 мая. Их подробности раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

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[ + – ] Volkswagen ID. Buzz Light Side Edition украшен символикой повстанцев из "Звездных войн" Фото: Volkswagen

Новые Volkswagen ID. Buzz Light Side Edition и Dark Side Edition создали совместно стилисты немецкого бренда и дизайнеры студии Lucasfilm. Как следует из названий, электрокары представляют светлую и темную сторону силы и предназначены для Оби-Вана Кеноби и Дарта Вейдера.

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В основе Volkswagen ID. Buzz Light Side Edition лежит пассажирский вариант электромобиля. У него бело-синяя окраска, а на 21-дюймовых дисках и задних стеклах появились логотипы повстанцев из "Звездных войн". Днище украсили голубой неоновой подсветкой — как в лазерных мечах джедаев.

[ + – ] Volkswagen ID. Buzz Dark Side Edition выполнен в стиле Дарта Вейдера Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Buzz Dark Side Edition создан на базе грузовой версии модели. Он красно-черный и с логотипами галактической империи. Подсветка днища здесь красная — как в мече Дарта Вейдера.

Оба концепт-кара оснащены стандартной силовой установкой — электромотором мощностью 204 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 82 кВт∙ч. Они развивают 145 км/ч.

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Кроме того, Оби-Ван Кеноби в исполнении Юэна Макгрегора, а также дроиды С-3PO и R2-D2 засветились в новом рекламном ролике Volkswagen ID. Buzz. По сюжету, роботы приняли электромобиль за своего.

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