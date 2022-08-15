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Авто

На продажу выставлена самая необычная Toyota в истории (фото)

Toyota Classic 1997, Toyota Classic, купить Toyota Classic, ретро Toyota, Toyota AA
Фото: carscoops.com | Toyota Classic создана по мотивам модели АА 1936 года

Toyota Classic — современная копия седана АА, который был первенцом японской марки. В 1996-1997 годах всего выпустили лишь сто таких автомобилей.

В США выставили на продажу очень редкую Toyota Classic 1997 года. Это одна из самых редких и нестандартных моделей за всю историю японской марки. Подробности авто раскрыли на сайте Carscoops.

Toyota Classic выглядит, как пришелец из 30-х годов – у нее выраженные крылья, круглые фары и обилие хрома. Дело в том, что это копия Toyota AA 1936 года – первого автомобиля японского бренда. Создали ее к 60-летию модели-первенца.

Toyota Classic 1997, Toyota Classic, купить Toyota Classic, ретро Toyota, Toyota AA
Новым автомобиль стоил 75 000 долларов
Фото: carscoops.com

Впрочем, начинка у автомобиля довольно современная. Его построили на рамном шасси Toyota Hilux. Родство с ним выдают двери и детали салона. Вместе с тем, в отделке использовали кожу и дерево и установили руль в ретро-стиле.

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Пикап Toyota Hilux стал и донором двигателя. Бензиновая 2,0-литровая четверка развивает 96 л. с. и работает в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП. У авто задний привод и довольно высокий клиренс, как у кроссоверов.

Toyota Classic 1997, Toyota Classic, купить Toyota Classic, ретро Toyota, Toyota AA
Всего выпустили только 100 Toyota Classic
Фото: carscoops.com
Toyota Classic 1997, Toyota Classic, купить Toyota Classic, ретро Toyota, Toyota AA
В салоне ретро-стиль соседствует с современными деталями
Toyota Classic 1997, Toyota Classic, купить Toyota Classic, ретро Toyota, Toyota AA
В отделке использована кожа
Toyota Classic 1997, Toyota Classic, купить Toyota Classic, ретро Toyota, Toyota AA
Авто построено на рамном шасси Toyota Hilux
Toyota Classic 1997, Toyota Classic, купить Toyota Classic, ретро Toyota, Toyota AA
Авто оснащено 2,0-литровым бензиновым мотором на 96 л. с.
Toyota Classic 1997, Toyota Classic, купить Toyota Classic, ретро Toyota, Toyota AA
Toyota Classic 1997, Toyota Classic, купить Toyota Classic, ретро Toyota, Toyota AA
Toyota Classic 1997, Toyota Classic, купить Toyota Classic, ретро Toyota, Toyota AA
Toyota Classic 1997, Toyota Classic, купить Toyota Classic, ретро Toyota, Toyota AA
Toyota Classic 1997, Toyota Classic, купить Toyota Classic, ретро Toyota, Toyota AA

Всего выпустили только 100 Toyota Classic, так что это настоящий раритет. Но если в конце 90-х автомобиль стоил 75 000 долларов, то теперь его продают за $49 991.

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