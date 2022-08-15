На продажу выставлена самая необычная Toyota в истории (фото)

Toyota Classic — современная копия седана АА, который был первенцом японской марки. В 1996-1997 годах всего выпустили лишь сто таких автомобилей.

В США выставили на продажу очень редкую Toyota Classic 1997 года. Это одна из самых редких и нестандартных моделей за всю историю японской марки. Подробности авто раскрыли на сайте Carscoops.

Toyota Classic выглядит, как пришелец из 30-х годов – у нее выраженные крылья, круглые фары и обилие хрома. Дело в том, что это копия Toyota AA 1936 года – первого автомобиля японского бренда. Создали ее к 60-летию модели-первенца.

[ + – ] Новым автомобиль стоил 75 000 долларов Фото: carscoops.com

Впрочем, начинка у автомобиля довольно современная. Его построили на рамном шасси Toyota Hilux. Родство с ним выдают двери и детали салона. Вместе с тем, в отделке использовали кожу и дерево и установили руль в ретро-стиле.

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Пикап Toyota Hilux стал и донором двигателя. Бензиновая 2,0-литровая четверка развивает 96 л. с. и работает в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП. У авто задний привод и довольно высокий клиренс, как у кроссоверов.

[ + – ] Всего выпустили только 100 Toyota Classic Фото: carscoops.com [ + – ] В салоне ретро-стиль соседствует с современными деталями [ + – ] В отделке использована кожа [ + – ] Авто построено на рамном шасси Toyota Hilux [ + – ] Авто оснащено 2,0-литровым бензиновым мотором на 96 л. с.

Всего выпустили только 100 Toyota Classic, так что это настоящий раритет. Но если в конце 90-х автомобиль стоил 75 000 долларов, то теперь его продают за $49 991.

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