На продажу выставлена самая необычная Toyota в истории (фото)
Toyota Classic — современная копия седана АА, который был первенцом японской марки. В 1996-1997 годах всего выпустили лишь сто таких автомобилей.
В США выставили на продажу очень редкую Toyota Classic 1997 года. Это одна из самых редких и нестандартных моделей за всю историю японской марки. Подробности авто раскрыли на сайте Carscoops.
Toyota Classic выглядит, как пришелец из 30-х годов – у нее выраженные крылья, круглые фары и обилие хрома. Дело в том, что это копия Toyota AA 1936 года – первого автомобиля японского бренда. Создали ее к 60-летию модели-первенца.
Впрочем, начинка у автомобиля довольно современная. Его построили на рамном шасси Toyota Hilux. Родство с ним выдают двери и детали салона. Вместе с тем, в отделке использовали кожу и дерево и установили руль в ретро-стиле.Важно
Пикап Toyota Hilux стал и донором двигателя. Бензиновая 2,0-литровая четверка развивает 96 л. с. и работает в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП. У авто задний привод и довольно высокий клиренс, как у кроссоверов.
Всего выпустили только 100 Toyota Classic, так что это настоящий раритет. Но если в конце 90-х автомобиль стоил 75 000 долларов, то теперь его продают за $49 991.
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