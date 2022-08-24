Унікальний Porsche продали з аукціону за $3,6 мільйонів, щоб допомогти Україні (відео)

Porsche 911 Sally Special створили спільно зі студією Pixar і присвятили мультфільму "Тачки". Він став найдорожчим новим Porsche 911 в історії.

Єдиний у своєму роді Porsche 911 Sally Special продали у Каліфорнії на аукціоні RM Sotheby's за 3,6 мільйонів доларів. Виручені кошти будуть спрямовані на допомогу біженцям з України. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

[ + – ] Виручені за авто кошти підуть на підтримку біженців з України Фото: Newton

Спеціальний Porsche 911 Sally Special створили в кооперації зі знаменитою студією Pixar до 20-річчя культового мультфільму "Тачки". Одним із головних його персонажів якраз і була Саллі — Porsche 911 Carrera. Її і вирішили відтворити у реальному житті.

[ + – ] Porsche 911 Sally Special відтворює авто з мультфільму "Тачки" Фото: Porsche [ + – ] Авто випустили в єдиному екземплярі [ + – ] На висувному спойлері з'явилася аерографія [ + – ] Вікна прикрасили логотип мультфільму "Тачки" [ + – ] Пороги кузова прикрасили декором [ + – ] У салоні на передній панелі з'явилася графіка

За основу взяли купе Porsche 911 Carrera GTS з 3,0-літровою 480-сильною турбошісткою та 6-ступінчастою механічною КПП. Автомобіль пофарбували у такий же синій колір, як і Саллі та встановили ідентичні колісні диски. На висувному спойлері з'явилася аерографія, як у персонажа "Тачок", а бічні шибки прикрасили лого мультфільму. Спеціальний декор з'явився на порогах і в салоні. У комплекті з авто йде додатковий комплект гоночних шин і дорогий годинник.

Важливо

Розкрито подробиці невідомого позашляховика ЗАЗ: його випустили в одному екземплярі

На аукціоні вартість автомобіля перевершила всі очікування — охочі допомогти українцям не шкодували грошей. Для довідки: ціна Porsche 911 Carrera GTS складає 142 600 доларів, тобто під час коротких торгів він подорожчав у 25 разів. Це найдорожчий новий Porsche 911 в історії.

[ + – ] Спорткар створили разом із студією Pixar

Це вже не перший випадок продажу спортивного автомобіля на благодійному аукціоні для допомоги Україні. Раніше в Празі з молотка пішов рідкісний Lamborghini від Versace, а виручені кошти передали ЗСУ.

Також Фокус повідомляв, що на аукціон виставили знамените авто Маргарет Тетчер.