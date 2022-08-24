Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Уникальный Porsche продали с аукциона за $3,6 миллиона, чтобы помочь Украине (видео)

Porsche 911 Sally Special, porsche 911 carrera sally, porsche 911 carrera, porsche 911 sally, Порше 911 Салли, Порше 911
Фото: Sotheby’s | В ходе торгов цена Porsche 911 выросла в 25 раз

Porsche 911 Sally Special создали совместно со студией Pixar и посвятили мультфильму "Тачки". Он стал самым дорогим новым Porsche 911 в истории.

Единственный в своем роде Porsche 911 Sally Special продали в Калифорнии на аукционе RM Sotheby's за 3,6 миллионов долларов. Вырученные средства будут направлены на помощь беженцам из Украины. Об этом сообщает сайт аукционного дома.

Porsche 911 Sally Special, porsche 911 carrera sally, porsche 911 carrera, porsche 911 sally, Порше 911 Салли, Порше 911
Вырученные за авто средства пойдут на поддержку беженцев из Украины
Фото: Sotheby's

Особый Porsche 911 Sally Special создали в кооперации со знаменитой студией Pixar к 20-летию культового мультфильма "Тачки". Одним из главных его персонажей как раз и была Салли — Porsche 911 Carrera. Ее и решили воссоздать в реальной жизни.

Porsche 911 Sally Special, porsche 911 carrera sally, porsche 911 carrera, porsche 911 sally, Порше 911 Салли, Порше 911
Porsche 911 Sally Special воссоздает авто из мультфильма "Тачки"
Фото: Porsche
Porsche 911 Sally Special, porsche 911 carrera sally, porsche 911 carrera, porsche 911 sally, Порше 911 Салли, Порше 911
Авто выпустили в единственном экземпляре
Porsche 911 Sally Special, porsche 911 carrera sally, porsche 911 carrera, porsche 911 sally, Порше 911 Салли, Порше 911
На выдвижном спойлере появилась аэрография
Porsche 911 Sally Special, porsche 911 carrera sally, porsche 911 carrera, porsche 911 sally, Порше 911 Салли, Порше 911
Окна украсили лого мультфильма "Тачки"
Porsche 911 Sally Special, porsche 911 carrera sally, porsche 911 carrera, porsche 911 sally, Порше 911 Салли, Порше 911
Пороги кузова украсили декором
Porsche 911 Sally Special, porsche 911 carrera sally, porsche 911 carrera, porsche 911 sally, Порше 911 Салли, Порше 911
В салоне на передней панели появилась графика
Porsche 911 Sally Special, porsche 911 carrera sally, porsche 911 carrera, porsche 911 sally, Порше 911 Салли, Порше 911
Porsche 911 Sally Special, porsche 911 carrera sally, porsche 911 carrera, porsche 911 sally, Порше 911 Салли, Порше 911
Porsche 911 Sally Special, porsche 911 carrera sally, porsche 911 carrera, porsche 911 sally, Порше 911 Салли, Порше 911
Porsche 911 Sally Special, porsche 911 carrera sally, porsche 911 carrera, porsche 911 sally, Порше 911 Салли, Порше 911
Porsche 911 Sally Special, porsche 911 carrera sally, porsche 911 carrera, porsche 911 sally, Порше 911 Салли, Порше 911
Porsche 911 Sally Special, porsche 911 carrera sally, porsche 911 carrera, porsche 911 sally, Порше 911 Салли, Порше 911

За основу взяли купе Porsche 911 Carrera GTS с 3,0-литровой 480-сильной турбошестеркой и 6-ступенчатой механической КПП. Автомобиль окрасили в такой же синий цвет, как и Салли и установили идентичные колесные диски. На выдвижном спойлере появилась аэрография, как у персонажа "Тачек", а боковые стекла украсили лого мультфильма. Специальный декор появился на порогах и в салоне. В комплекте с авто идут дополнительный комплект гоночных шин и дорогие часы.

Важно
Раскрыты подробности неизвестного внедорожника ЗАЗ: его выпустили в одном экземпляре
Раскрыты подробности неизвестного внедорожника ЗАЗ: его выпустили в одном экземпляре

На аукционе стоимость автомобиля превзошла все ожидания — желающие помочь украинцам не жалели денег. Для справки: цена Porsche 911 Carrera GTS составляет 142 600 долларов, то есть в ходе коротких торгов он подорожал в 25 раз. Это самый дорогой новый Porsche 911 в истории.

Спорткар создали совместно со студией Pixar

Это уже не первый случай продажи спортивного авто на благотворительном аукционе для помощи Украине. Ранее в Праге с молотка ушел редкий Lamborghini от Versace, а вырученные средства передали ВСУ.

Также Фокус сообщал, что на аукцион выставили знаменитое авто Маргарет Тэтчер.