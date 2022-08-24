Уникальный Porsche продали с аукциона за $3,6 миллиона, чтобы помочь Украине (видео)

Porsche 911 Sally Special создали совместно со студией Pixar и посвятили мультфильму "Тачки". Он стал самым дорогим новым Porsche 911 в истории.

Единственный в своем роде Porsche 911 Sally Special продали в Калифорнии на аукционе RM Sotheby's за 3,6 миллионов долларов. Вырученные средства будут направлены на помощь беженцам из Украины. Об этом сообщает сайт аукционного дома.

[ + – ] Вырученные за авто средства пойдут на поддержку беженцев из Украины Фото: Sotheby's

Особый Porsche 911 Sally Special создали в кооперации со знаменитой студией Pixar к 20-летию культового мультфильма "Тачки". Одним из главных его персонажей как раз и была Салли — Porsche 911 Carrera. Ее и решили воссоздать в реальной жизни.

[ + – ] Porsche 911 Sally Special воссоздает авто из мультфильма "Тачки" Фото: Porsche [ + – ] Авто выпустили в единственном экземпляре [ + – ] На выдвижном спойлере появилась аэрография [ + – ] Окна украсили лого мультфильма "Тачки" [ + – ] Пороги кузова украсили декором [ + – ] В салоне на передней панели появилась графика

За основу взяли купе Porsche 911 Carrera GTS с 3,0-литровой 480-сильной турбошестеркой и 6-ступенчатой механической КПП. Автомобиль окрасили в такой же синий цвет, как и Салли и установили идентичные колесные диски. На выдвижном спойлере появилась аэрография, как у персонажа "Тачек", а боковые стекла украсили лого мультфильма. Специальный декор появился на порогах и в салоне. В комплекте с авто идут дополнительный комплект гоночных шин и дорогие часы.

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На аукционе стоимость автомобиля превзошла все ожидания — желающие помочь украинцам не жалели денег. Для справки: цена Porsche 911 Carrera GTS составляет 142 600 долларов, то есть в ходе коротких торгов он подорожал в 25 раз. Это самый дорогой новый Porsche 911 в истории.

[ + – ] Спорткар создали совместно со студией Pixar

Это уже не первый случай продажи спортивного авто на благотворительном аукционе для помощи Украине. Ранее в Праге с молотка ушел редкий Lamborghini от Versace, а вырученные средства передали ВСУ.

Также Фокус сообщал, что на аукцион выставили знаменитое авто Маргарет Тэтчер.