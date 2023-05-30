Найнезвичайніше французьке авто виставили на продаж за 1,2 мільйона євро (фото)

Усього випущено лише два Panhard CD Prototype LM64. Спортивний автомобіль оснащений скромним 78-сильним двигуном, але може розвинути 230 км/год.

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У Франції на аукціон Giquello et associes виставлений Panhard CD Prototype LM64 1964 року. За нестандартний спорткар планують отримати до 1,2 мільйона євро. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Спорткар оснащений 848-кубовим двигуном на 78 к. с.

Компанія Panhard зараз випускає військову техніку, але у 60-х збирала легкові автомобілі. Купе Panhard CD — досить рідкісне, адже з 1963 по 1965 випущено всього 179 таких авто. Однак лише два були гоночними LM64.

Автомобіль активно брав участь у перегонах

Родзинка Panhard CD – його інноваційна аеродинаміка. Автомобілі активно тестували в авіаційній аеродинамічній трубі, тому навіть у стандартній версії коефіцієнт лобового опору дорівнює 0,22.

Спорткар оцінили у 1,2 млн євро

У гоночному Panhard CD Prototype LM64 цей показник знизили до рекордних 0,12. Спорткар виглядає дуже нестандартно завдяки обтічним формам та величезному антикрилу.

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Завдяки чудовій аеродинаміці та малій вазі в 560 кг Panhard CD Prototype LM64 зі скромним 848-кубовим мотором на 78 к. с. розганявся до 230 км/год.

Спорткар брав участь у гонці "24 години Ле-Мана" та інших змаганнях. Нині його можна побачити на різних автошоу.

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