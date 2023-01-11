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На продажу выставили редкий суперкар Ferrari в уникальном цвете (фото)

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Фото: RM Sotheby's | Это единственный в мире Ferrari LaFerrari в цвете Blu Elettrico

Этот Ferrari LaFerrari покрашен в уникальный цвет Blu Elettrico, который не встретить на других экземплярах модели. Пробег суперкара составляет всего 5 127 км.

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На аукцион RM Sotheby’s выставили редкий Ferrari LaFerrari в уникальном цвете Blu Elettrico. Всего было построено 499 экземпляров сверхмощного суперкара. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Ferrari LaFerrari был представлен в 2013 году как первый гибридный суперкар итальянского бренда. Он оснащается атмосферным 6,3-литровым двигателем V12 с электромотором и системой рекуперации кинетической энергии, совокупной мощностью 963 л.с. и 900 Нм крутящего момента.

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Под капотом Ferrari LaFerrari расположена уникальная гибридная силовая установка
Фото: RM Sotheby's

Суперкар разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 2,6 секунды. Максимальная скорость составляет 352 км/ч. Вся мощность передается на задние колеса.

В аукционном доме поделились, что это единственный Ferrari LaFerrari в цвете Blu Elettrico. У него полностью кожаный интерьер цвета Crema.

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Этот Ferrari LaFerrari имеет кожаный интерьер редкого цвета Crema
Фото: RM Sotheby's

Суперкаром владел известный коллекционер редких автомобилей из США Грег Уиттен. В августе 2018 года он продал свой раритетный Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за рекордные 48,4 миллиона долларов.

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Синий Ferrari LaFerrari принадлежал коллекционеру редких автомобилей Грегу Уиттену
Фото: RM Sotheby's

Уиттен проехал на своем Ferrari LaFerrari всего 5 127 км. Суперкар отлично сохранился и выглядит как новый автомобиль.

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Уникальный синий Ferrari LaFerrari будет продан на аукционе 26 января. Аукционный дом предполагает, что суперкар продадут по цене от 4 до 4,5 миллиона долларов.

Ранее Фокус писал, что на аукцион выставили 16 классических американских маслкаров в превосходном состоянии.