На аукцион выставили впечатляющую коллекцию классических маслкаров (фото)
Коллекционеры Гэри и Кэти Эдвардс владеют огромной коллекцией редких маслкаров Mopar. Среди лотов есть невероятные Dodge Charger Daytona и Plymouth Superbird, цены на которые превышают сотни тысяч долларов.
На аукцион выставили 16 классических американских маслкаров в превосходном состоянии. Коллекционеры Гэри и Кэти Эдвардс владеют такими редкими авто как Plymouth Hemi Cuda и Dodge Charger Daytona. Подробности о раритетных автомобилях рассказали на сайте аукционного дома Mecum.
Среди лотов можно найти множество интересных маслкаров, которые считаются легендами своего времени. Например, черный Plymouth Hemi Cuda 1970 года выпуска. Он оснащается огромным 7-литровым двигателем V8 Hemi, мощностью 425 л.с.
Также в коллекции Гэри и Кэти Эдвардс можно найти 12 экземпляров Dodge Charger Daytona и Plymouth Superbird, которые были созданы для омологации в гонках NASCAR. Они отличаются огромными спойлерами и вытянутой передней частью для лучшей аэродинамики. Они также получили мотор Hemi.
Из более дешевых лотов есть Plymouth Road Runner 1970 года выпуска. Он оснащается 390-сильным двигателем V8 объемом 7,2 литра.
По-настоящему эксклюзивным маслкаром является четырехдверный Plymouth Barracuda 1970 года выпуска. Эта модель обычно выпускалась в кузовах купе и кабриолет, но инженер Дейв Уолден решил добавить модели две двери, превратив его в невероятно мощный седан.
По оценкам Mecum, стоимость авто с Hemi превысит миллион долларов. Plymouth Road Runner 1970 года выпуска оценивается в 60-80 тысяч долларов.Важно
Ранее Фокус сообщал, что в США на аукцион выставили Dodge Charger 1971 года выпуска, который принадлежал Сильвестру Сталлоне.