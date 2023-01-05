На аукцион выставили впечатляющую коллекцию классических маслкаров (фото)

Коллекционеры Гэри и Кэти Эдвардс владеют огромной коллекцией редких маслкаров Mopar. Среди лотов есть невероятные Dodge Charger Daytona и Plymouth Superbird, цены на которые превышают сотни тысяч долларов.

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На аукцион выставили 16 классических американских маслкаров в превосходном состоянии. Коллекционеры Гэри и Кэти Эдвардс владеют такими редкими авто как Plymouth Hemi Cuda и Dodge Charger Daytona. Подробности о раритетных автомобилях рассказали на сайте аукционного дома Mecum.

Среди лотов можно найти множество интересных маслкаров, которые считаются легендами своего времени. Например, черный Plymouth Hemi Cuda 1970 года выпуска. Он оснащается огромным 7-литровым двигателем V8 Hemi, мощностью 425 л.с.

[ + – ] Plymouth Hemi Cuda оснащается невероятно мощным V8 Фото: Mecum

Также в коллекции Гэри и Кэти Эдвардс можно найти 12 экземпляров Dodge Charger Daytona и Plymouth Superbird, которые были созданы для омологации в гонках NASCAR. Они отличаются огромными спойлерами и вытянутой передней частью для лучшей аэродинамики. Они также получили мотор Hemi.

[ + – ] Этот Dodge Charger Daytona может уйти с молотка за 1,6 млн долларов Фото: Mecum

Из более дешевых лотов есть Plymouth Road Runner 1970 года выпуска. Он оснащается 390-сильным двигателем V8 объемом 7,2 литра.

[ + – ] Аукционеры оценили этот Plymouth Road Runner в 60-80 тысяч долларов Фото: Mecum

По-настоящему эксклюзивным маслкаром является четырехдверный Plymouth Barracuda 1970 года выпуска. Эта модель обычно выпускалась в кузовах купе и кабриолет, но инженер Дейв Уолден решил добавить модели две двери, превратив его в невероятно мощный седан.

[ + – ] Это единственный в мире четырехдверный Plymouth Barracuda Фото: Mecum

По оценкам Mecum, стоимость авто с Hemi превысит миллион долларов. Plymouth Road Runner 1970 года выпуска оценивается в 60-80 тысяч долларов.

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