На аукціон виставили неймовірну колекцію класичних маслкарів (фото)
Колекціонери Гері та Кеті Едвардс володіють величезною колекцією рідкісних маслкарів Mopar. Серед лотів є неймовірні Dodge Charger Daytona та Plymouth Superbird, ціни на які перевищують сотні тисяч доларів.
На аукціон виставили 16 класичних американських маслкарів у чудовому стані. Колекціонери Гері та Кеті Едвардс володіють такими рідкісними авто як Plymouth Hemi Cuda та Dodge Charger Daytona. Подробиці про раритетні автомобілі розповіли на сайті аукціонного будинку Mecum.
Серед лотів можна знайти безліч цікавих маслкарів, які вважаються легендами свого часу. Наприклад, чорний Plymouth Hemi Cuda 1970 випуску. Він оснащується величезним 7-літровим двигуном V8 Hemi, потужністю 425 к. с.
Також у колекції Гері та Кеті Едвардс можна знайти 12 екземплярів Dodge Charger Daytona та Plymouth Superbird, які були створені для гомологації у перегонах NASCAR. Вони відрізняються величезними спойлерами та витягнутою передньою частиною для кращої аеродинаміки. Вони також отримали двигун Hemi.
З дешевих лотів є Plymouth Road Runner 1970 випуску. Він оснащується 390-сильним двигуном V8 об'ємом 7,2 літра.
По-справжньому ексклюзивним маслкаром є чотиридверний Plymouth Barracuda 1970 випуску. Ця модель зазвичай випускалася в кузовах купе та кабріолет, але інженер Дейв Волден вирішив додати моделі два двері, перетворивши його на неймовірно потужний седан.
За оцінками Mecum, вартість авто з Hemi перевищить мільйон доларів. Plymouth Road Runner 1970 випуску оцінюється в 60-80 тисяч доларів.Важливо
Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціон виставили Dodge Charger 1971 випуску, який належав Сильвестру Сталлоне.