На аукціон виставили неймовірну колекцію класичних маслкарів (фото)

Колекціонери Гері та Кеті Едвардс володіють величезною колекцією рідкісних маслкарів Mopar. Серед лотів є неймовірні Dodge Charger Daytona та Plymouth Superbird, ціни на які перевищують сотні тисяч доларів.

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На аукціон виставили 16 класичних американських маслкарів у чудовому стані. Колекціонери Гері та Кеті Едвардс володіють такими рідкісними авто як Plymouth Hemi Cuda та Dodge Charger Daytona. Подробиці про раритетні автомобілі розповіли на сайті аукціонного будинку Mecum.

Серед лотів можна знайти безліч цікавих маслкарів, які вважаються легендами свого часу. Наприклад, чорний Plymouth Hemi Cuda 1970 випуску. Він оснащується величезним 7-літровим двигуном V8 Hemi, потужністю 425 к. с.

[ + – ] Plymouth Hemi Cuda оснащується неймовірно потужним V8 Фото: Mecum

Також у колекції Гері та Кеті Едвардс можна знайти 12 екземплярів Dodge Charger Daytona та Plymouth Superbird, які були створені для гомологації у перегонах NASCAR. Вони відрізняються величезними спойлерами та витягнутою передньою частиною для кращої аеродинаміки. Вони також отримали двигун Hemi.

[ + – ] Цей Dodge Charger Daytona може піти з молотка за 1,6 млн доларів Фото: Mecum

З дешевих лотів є Plymouth Road Runner 1970 випуску. Він оснащується 390-сильним двигуном V8 об'ємом 7,2 літра.

[ + – ] Аукціонери оцінили цей Plymouth Road Runner у 60-80 тисяч доларів. Фото: Mecum

По-справжньому ексклюзивним маслкаром є чотиридверний Plymouth Barracuda 1970 випуску. Ця модель зазвичай випускалася в кузовах купе та кабріолет, але інженер Дейв Волден вирішив додати моделі два двері, перетворивши його на неймовірно потужний седан.

[ + – ] Це єдиний у світі чотиридверний Plymouth Barracuda Фото: Mecum

За оцінками Mecum, вартість авто з Hemi перевищить мільйон доларів. Plymouth Road Runner 1970 випуску оцінюється в 60-80 тисяч доларів.

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