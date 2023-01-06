Легенда за $2 миллиона: на аукцион выставили прославленный гоночный Porsche 60-х (фото)

Porsche 904 GTS считались одними из лучших гоночных авто своего времени и одержали победы в многих престижных соревнованиях. Конкретно этот автомобиль выиграл 10 гонок.

Related video

В Париже на аукцион RM Sotheby’s выставили знаменитый Porsche 904 GTS 1964 года. Прославленное гоночное авто оценивают примерно в 2 миллиона долларов. Подробности модели раскрыты на официальном сайте аукционного дома.

[ + – ] Обтекаемый кузов спорткара изготовлен на авиазаводе Heinkel Фото: RM Sotheby's

Porsche 904 GTS – первая модель в семействе легких гоночных спорткаров немецкой марки. Ее легкий обтекаемый кузов выполнен из стеклопластика и построен авиационной компанией Heinkel. Авто весит всего 655 кг, поэтому 2,0-литровой 180-сильной четверки достаточно, чтобы развивать 260 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 6 с.

[ + – ] Porsche 904 GTS оснащен 2,0-литровым 180-сильным мотором Фото: RM Sotheby's

Легкие Porsche 904 GTS были королями гоночных трасс в начале 60-х. Они успешно выступали в престижных соревнованиях в Ле-Мане, Себринге, а самой громкой стала победа в итальянском ралли Targa Florio.

Важно

В Украине продают электроспорткар "Запорожец": он разгоняется до сотни за 3,7 с (видео)

Всего построили 120 таких купе. Конкретно этот Porsche 904 GTS построен по заказу немецкого гонщика Удо Шульца. В 1964-1966 годах он выиграл 10 соревнований и занял первое место в классе в 1000-километровой гонке на знаменитом автодроме Нюрбургринг.

[ + – ] Всего выпущено только 120 Porsche 904 GTS Фото: RM Sotheby's

В одной из гонок спорткар Porsche попал в аварию и перевернулся, но был восстановлен. Он несколько раз переходил из рук в руки и некоторое время был в коллекции знаменитого американского гонщика Бобби Рейхала.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине обнаружили "Москвич" 1975 года в состоянии нового авто.