Легенда за $2 мільйони: на аукціон виставили уславлений гоночний Porsche 60-х (фото)
Porsche 904 GTS вважалися одними з найкращих гоночних авто свого часу та здобули перемоги у багатьох престижних змаганнях. Саме цей автомобіль виграв 10 перегонів.
У Парижі на аукціон RM Sotheby's виставили знаменитий Porsche 904 GTS 1964 року. Прославлене гоночне авто оцінюють приблизно у 2 мільйони доларів. Подробиці моделі розкрито на офіційному сайті аукціонного будинку.
Porsche 904 GTS – перша модель у сімействі легких гоночних спорткарів німецької марки. Її легкий обтічний кузов виконаний зі склопластику та побудований авіаційною компанією Heinkel. Авто важить всього 655 кг, тому 2,0-літрової 180-сильної четвірки достатньо, щоб розвивати 260 км/год та розганятися до 100 км/год за 6 с.
Легкі Porsche 904 GTS були королями гоночних трас на початку 60-х. Вони успішно виступали у престижних змаганнях у Ле-Мані, Себрінгу, а найгучнішою стала перемога в італійському ралі Targa Florio.
Загалом збудували 120 таких купе. Саме цей Porsche 904 GTS побудований на замовлення німецького гонщика Удо Шульца. У 1964-1966 роках він виграв 10 змагань і посів перше місце у класі у 1000-кілометровій гонці на знаменитому автодромі Нюрбургрінг.
В одній із гонок спорткар Porsche потрапив в аварію та перекинувся, але був відновлений. Він кілька разів переходив із рук у руки і деякий час був у колекції знаменитого американського гонщика Боббі Рейхала.
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