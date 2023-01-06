Легенда за $2 мільйони: на аукціон виставили уславлений гоночний Porsche 60-х (фото)

Porsche 904 GTS вважалися одними з найкращих гоночних авто свого часу та здобули перемоги у багатьох престижних змаганнях. Саме цей автомобіль виграв 10 перегонів.

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У Парижі на аукціон RM Sotheby's виставили знаменитий Porsche 904 GTS 1964 року. Прославлене гоночне авто оцінюють приблизно у 2 мільйони доларів. Подробиці моделі розкрито на офіційному сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Обтічний кузов спорткара виготовлений на авіазаводі Heinkel Фото: RM Sotheby's

Porsche 904 GTS – перша модель у сімействі легких гоночних спорткарів німецької марки. Її легкий обтічний кузов виконаний зі склопластику та побудований авіаційною компанією Heinkel. Авто важить всього 655 кг, тому 2,0-літрової 180-сильної четвірки достатньо, щоб розвивати 260 км/год та розганятися до 100 км/год за 6 с.

[ + – ] Porsche 904 GTS оснащений 2,0-літровим 180-сильним двигуном Фото: RM Sotheby's

Легкі Porsche 904 GTS були королями гоночних трас на початку 60-х. Вони успішно виступали у престижних змаганнях у Ле-Мані, Себрінгу, а найгучнішою стала перемога в італійському ралі Targa Florio.

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Загалом збудували 120 таких купе. Саме цей Porsche 904 GTS побудований на замовлення німецького гонщика Удо Шульца. У 1964-1966 роках він виграв 10 змагань і посів перше місце у класі у 1000-кілометровій гонці на знаменитому автодромі Нюрбургрінг.

[ + – ] Всього випущено лише 120 Porsche 904 GTS Фото: RM Sotheby's

В одній із гонок спорткар Porsche потрапив в аварію та перекинувся, але був відновлений. Він кілька разів переходив із рук у руки і деякий час був у колекції знаменитого американського гонщика Боббі Рейхала.

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