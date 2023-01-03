В Україні виявили 48-річний "Москвич" у стані нового авто (фото)

"Москвич-412" чудово зберігся — у нього рідне лакофарбове покриття та оздоблення салону без пошкоджень. Седан оснащений 1,5-літровим 75-сильним двигуном.

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В інтернеті показали "Москвич-412" 1975 року в ідеальному стані. За майже півстоліття автомобіль проїхав лише 10 000 км. Подробиці авто розкрили на сайті Auto.ria.

[ + – ] Автомобіль виглядає, як новий Фото: auto.ria.com

Цей "Москвич" випущений в Іжевську (модель називається ІЖ-412 ІЕ) і виглядає так, ніби тільки-но зійшов з конвеєра. Лакофарбове покриття кузова, як нове — на ньому немає подряпин чи плям іржі. Добре збереглося й оздоблення салону.

Двигун "Москвича" також у хорошому стані — він чистий і без потоку олії. Седан оснащений 1,5-літровою 75-сильною бензиновою четвіркою та розвиває 140 км/год.

[ + – ] Салон "Москвича" чудово зберігся Фото: auto.ria.com

Зважаючи на все, "Москвич-412" весь час зберігався в гаражі і дуже рідко виїжджав. За машиною стежили та підтримували її у хорошому стані. Тепер це справжня капсула часу.

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Наразі раритетне авто виставлено на продаж. Придбати "Москвич" можна за 6000 доларів.

[ + – ] Автомобіль оснащений 1,5-літровим 75-сильним двигуном Фото: auto.ria.com

"Москвич-412" випускали з 1967 до 1982 року. Седан був удосконаленою версією моделі 408. Всього випущено близько 2,3 мільйона цих авто.

Раніше Фокус повідомляв, що новий кросовер "Москвич 3" виявився китайським JAC. Автомобілі приходять на московський завод уже готовими і їм лише прикручують колеса.