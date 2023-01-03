В Украине обнаружили 48-летний "Москвич" в состоянии нового авто (фото)

"Москвич-412" отлично сохранился — у него родное лакокрасочное покрытие и отделка салона без повреждений. Седан оснащен 1,5-литровым 75-сильным мотором.

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В интернете показали "Москвич-412" 1975 года в идеальном состоянии. За почти полвека автомобиль проехал всего 10 000 км. Подробности авто раскрыли на сайте Auto.ria.

[ + – ] Автомобиль выглядит как новый Фото: auto.ria.com

Этот "Москвич" выпущен в Ижевске (модель называется ИЖ-412 ИЭ) и выглядит так, будто только-только сошел с конвейера. Лакокрасочное покрытие кузова как новое – на нем нет царапин или пятен ржавчины. Превосходно сохранилась и отделка салона.

Двигатель "Москвича" также в хорошем состоянии – он чистый и без потеков масла. Седан оснащен 1,5-литровой 75-сильной бензиновой четверкой и развивает 140 км/ч.

[ + – ] Салон "Москвича" отлично сохранился Фото: auto.ria.com

Судя по всему, "Москвич-412" все время хранился в гараже и очень редко выезжал. За машиной следили и поддерживали ее в хорошем состоянии. Теперь это настоящая капсула времени.

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Сейчас раритетное авто выставлено на продажу. Купить "Москвич" можно за 6000 долларов.

[ + – ] Автомобиль оснащен 1,5-литровым 75-сильным двигателем Фото: auto.ria.com

"Москвич-412" выпускали с 1967 по 1982 годы. Седан являл собой усовершенствованную версию модели 408. Всего выпущено около 2,3 миллионов этих авто.

Ранее Фокус сообщал, что новый кроссовер "Москвич 3" оказался китайским JAC. Автомобили приходят на московский завод уже готовыми и им только прикручивают колеса.