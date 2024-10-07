1275 сил і 2,7 с до сотні: представлено найшвидший суперкар McLaren (фото)

Суперкар McLaren W1 отримав 1275-сильну гібридну установку та інноваційну аеродинаміку. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,7 с, а до 200 км/год — за 5,8 с.

Related video

У Великій Британії дебютував новий McLaren W1. Презентацію флагманського суперкара присвятили 50-річчю першого чемпіонства McLaren. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Суперкар є наступником знаменитих McLaren F1 та P1. Усього виготовлять 399 таких купе вартістю 2,1 мільйона доларів.

Двері авто піднімаються догори Фото: McLaren

Дизайн McLaren W1

Дизайн McLaren W1 продиктований аеродинамікою. Купе вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом", тоненькими фарами та широкими повітрозабірниками в боковинах. Двері піднімаються догори.

Ззаду встановлено регульоване антикрило Фото: McLaren

У основі купе McLaren W1 лежить карбоновий монокок, тому купе важить 1399 кг. Регульоване антикрило в стилі McLaren F1 GTR та технологія граунд-ефекту (вона присмоктує авто до дороги) забезпечують 1000 кг притискної сили.

Важливо

Найшвидший на Нюрбургрингу: екстремальний суперкар Mercedes установив новий рекорд (відео)

Салон McLaren W1

У внутрішньому оздобленні використані карбон та тканина. Кермо приплюснуте згори і знизу, а покази приладів виведені на дисплей. Суперкар McLaren W1 отримав 8-дюймовий портретний тачскрін. Крісла інтегровані в монокок і не регулюються, зате можна налаштувати кермову колонку і педальний вузол.

На передній панелі розташовано два дисплеї Фото: McLaren

Новий McLaren W1, характеристики

Суперкар McLaren W1 оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 928 к. с. при 9200 об/хв та 347-сильним електромотором. Сумарна віддача — 1275 к. с. У парі з мотором працює 8-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

Сидіння є частиною монококу кузова Фото: McLaren

Новий McLaren W1 здатен розігнатися до 100 км/год за 2,7 с, до 200 км/год — за 5,8 с, а до 300 км/год — за 12,7 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 350 км/год.

Суперкар є наступником знаменитих McLaren F1 і P1 Фото: McLaren

Суперкар отримав активну підвіску та карбоново-керамічні гальма. Гальмівний шлях зі 100 км/год — усього 29 м. А ще W1 — найшвидший McLaren на треку в Нардо, де випробовують усі моделі бренду.

Раніше Фокус розповідав про ексклюзивний електричний суперкар, створений для Майкла Джордана.

Також ми писали про унікальний суперкар Ferrari за $9 мільйонів.